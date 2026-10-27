Capturan cocodrilo de casi un metro en Puebla; será rehabilitado y liberado en Chiapas

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) capturó un cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) que fue localizado en la Laguna de San Baltazar, ubicada en la ciudad de Puebla, luego de varios intentos por asegurar al reptil con el apoyo de especialistas en fauna silvestre.

El hallazgo fue reportado por la directora del Parque Urbano de la Laguna de San Baltazar, así como por integrantes del Patronato Puebla Verde A.C., quienes alertaron a las autoridades ambientales sobre la presencia del cocodrilo en este cuerpo de agua.

Tras recibir los reportes, personal de la Profepa acudió al lugar para verificar la presencia del animal y coordinar las labores de captura, en las que participaron especialistas de distintas instituciones y organizaciones dedicadas a la protección de la vida silvestre.

Después de varios intentos, el cocodrilo fue capturado el pasado 25 de octubre, a las 20:47 horas, con el apoyo de biólogos del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre Mundo Cocodrilo (Comaffas A.C.), con sede en Suchiapa, Chiapas.

De acuerdo con la evaluación de los especialistas, el ejemplar se encuentra en buenas condiciones físicas y de salud. Cortesía

Luego de una revisión realizada por personal técnico y un médico veterinario zootecnista, se determinó que se trata de una hembra de aproximadamente cuatro años de edad, que mide 95 centímetros de longitud y pesa 2.920 kilogramos.

De acuerdo con la evaluación de los especialistas, el ejemplar se encuentra en buenas condiciones físicas y de salud.

En las labores para localizar y capturar al reptil también participaron un profesor investigador y biólogos egresados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), personal del Instituto de Fauna Silvestre del Gobierno de Tlaxcala, especialistas de la clínica veterinaria Picos y Plumas y médicos veterinarios de distintas Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre.

Asimismo, se contó con la coordinación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y el uso de equipo especializado, como cámaras trampa, lámparas, redes, barras de captura y cañas de pescar.

Tras su aseguramiento, el cocodrilo quedó bajo resguardo de Comaffas A.C. y será trasladado a sus instalaciones en Chiapas, donde recibirá atención especializada para su rehabilitación y se evaluará la posibilidad de reintegrarlo a su hábitat natural.