El gasto en viajes de salud y bienestar en Cancún: proyecciones para 2026

Los paquetes de hotel Cancún se han convertido en un termómetro del cambio que vive el turismo wellness y médico de alto valor.

Más allá del descanso tradicional, el gasto en viajes de salud y bienestar muestra una tendencia al alza que, de cara a 2026, mantiene a Cancún como uno de los destinos más sólidos del segmento.

El mercado wellness crece por encima del turismo tradicional

Las proyecciones para 2026 confirman que el turismo de salud y bienestar avanza a un ritmo mayor que el turismo convencional.

El Global Wellness Institute señala que este segmento crece más rápido que el promedio global del sector, impulsado por viajeros de alto perfil que dan preferencia a la longevidad, prevención y experiencias personalizadas.

Mayor gasto y estancias más largas motivadas por paquetes de hotel en Cancún

Diversos estudios coinciden en que el viajero wellness gasta entre 20 % y 30 % más que el turista promedio. McKinsey Travel y Skift Research destacan que este perfil invierte más en alojamiento, tratamientos especializados, gastronomía de autor y experiencias privadas.

Cifras referenciales basadas en rangos reportados por organismos internacionales del sector calculan que, frente a un gasto promedio de USD 2,000 por viaje, el presupuesto puede aumentar entre USD 400 y USD 600. Esto depende de la temporada, duración de la estancia y tipo de experiencia contratada.

En Cancún, esto se refleja en la preferencia por precios de hotel en Cancún asociados a valor agregado, que se traduce en suites amplias, spas médicos, programas de bienestar y atención personalizada.

Cancún como polo estratégico del turismo médico

México se mantiene entre los principales destinos de turismo médico a nivel global de acuerdo con Patients Beyond Borders.

Cancún concentra una parte relevante del turismo médico y wellness gracias a su amplia red de vuelos internacionales, una infraestructura hospitalaria privada en crecimiento y una oferta hotelera de lujo capaz de integrar estancias de recuperación, bienestar y servicios personalizados para viajeros internacionales.

El resultado es un viajero dispuesto a invertir más por el hospedaje, privilegiando destinos con infraestructura sólida y reputación internacional.

Experiencias prémium y eventos que elevan el consumo

El viajero de estos sectores no separa descanso, cultura y entretenimiento. La agenda de conciertos, espectáculos y congresos internacionales (incluidos eventos de gran formato en recintos emblemáticos) incentiva estancias más prolongadas y un mayor consumo en hoteles de Cancún con ofertas en experiencias exclusivas.

Proyección 2026 y lectura económica

De cara a 2026, los analistas prevén que el gasto en viajes de salud y bienestar continuará creciendo gracias a tres factores: el envejecimiento de viajeros de alto ingreso, la normalización del trabajo remoto y una mayor conciencia sobre salud preventiva.

Para Cancún, esto significa una oportunidad clara de consolidar propuestas integrales y capturar un gasto más sofisticado y recurrente.

En un contexto donde el bienestar se ha convertido en una decisión estratégica y no en un lujo circunstancial, los paquetes de hotel Cancún reflejan una nueva forma de entender el viaje como una inversión en salud, tiempo y calidad de vida.