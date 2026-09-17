García Harfuch confirma captura de ‘El Ciego’, integrante de Los Rusos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),Omar García Harfuch, confirmó este jueves la captura de Víctor Alfonso Martínez Barraza, alias “El Ciego”, presunto integrante del grupo delictivo Los Rusos, vinculado al Cartel de Sinaloa, durante un operativo realizado en Baja California.

En un mensaje en su cuenta de X, García Harfuch detalló que el indiciado tiene una orden de aprehensión por homicidio calificado, además de que se le relaciona con homicidios, extorsiones, distribución de droga, sicariato y amenazas a personal de seguridad.

En Mexicali, Baja California, fuerzas federales y autoridades estatales detuvieron a Víctor Alfonso “N”, integrante de “Los Rusos”, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa e identificado como generador de violencia en la región. Cuenta con orden de aprehensión por homicidio calificado y se le relaciona con homicidios, extorsiones, distribución de droga, sicariato y amenazas contra integrantes de instituciones de seguridad.

Ligado a Los Rusos, del Cártel de Sinaloa

La detención, resultado de trabajos de investigación e información del Centro Nacional de Inteligencia, fue realizada por @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_ y autoridades estatales”, indicó García Harfuch, en su mensaje.

Sobre esta detención, el Gabinete de Seguridad informó que, la misma, se realizó en el marco del fortalecimiento de las acciones de seguridad en Baja California, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

A Martínez Barraza se le vinculó como integrante de una célula delictiva de Los Rusos, del Cártel de Sinaloa, relacionada con amenazas a autoridades, derivado de labores de investigación e inteligencia.

Los agentes de seguridad identificaron la zona de movilidad de El Ciego, por lo que se implementó un operativo coordinado en el municipio de Mexicali, en donde, tras corroborar su identidad, fue detenido luego de que se le informaron sus derechos constitucionales.

Martínez Barraza, de 26 años, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.