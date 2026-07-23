Garantizan pago de Pensiones y Programas de Bienestar sin intermediarios en 2026: Leticia Ramírez

La entrega de recursos económicos correspondientes a las Pensiones y Programas para el Bienestar está plenamente asegurada en todo el país, según sostuvo la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya. En su balance sobre el ejercicio fiscal en curso, la funcionaria subrayó el impacto directo que esta estrategia de política social tiene en la calidad de vida de millones de familias mexicanas, asegurando que “en México las Pensiones para el Bienestar contribuyen a la mejor calidad de vida”.

El respaldo financiero que sostiene la dispersión continua de estos apoyos se fundamenta en la administración responsable de la hacienda pública durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De acuerdo con la encargada de la política social del país, el denominado Segundo Piso de la Cuarta Transformación mantendrá esta certidumbre económica para los sectores más vulnerables, al puntualizar que “el pago de las pensiones y programas está garantizado gracias al adecuado manejo del presupuesto público”.

Al detallar los montos asignados para el periodo 2026, la dependencia especificó los depósitos que corresponden a cada grupo de beneficiarios dentro del padrón oficial. Sobre la dispersión financiera actual, la funcionaria detalló que “en 2026 los adultos mayores reciben el pago bimestral de 6 mil 400 pesos; las mujeres de 60 a 64 años, 3 mil 100 pesos; las personas con discapacidad 3 mil 300 pesos; las y los beneficiarios de cero hasta un día antes de cumplir 4 años del programa Madres Trabajadoras reciben mil 650 pesos bimestrales; en tanto que las y los sembradores del programa Sembrando Vida cada mes cobran su jornal de 6 mil 450 pesos”.

La logística operativa contempla el envío directo de los recursos desde la Tesorería hasta la cuenta de cada usuario, eliminando el uso de gestores o estructuras intermedias. Respecto a los mecanismos de cobro, la secretaria reafirmó la importancia de la bancarización de los apoyos al señalar que “adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, Madres Trabajadoras y sembradores reciben su pago sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar”.

Esta herramienta de débito brinda autonomía de gasto a las y los cuahandantes en comercios y cajeros automáticos de toda la República Mexicana. Al abordar la versatilidad de este método de pago, Ramírez Amaya explicó que “a través de la tarjeta, las y los derechohabientes y beneficiarios reciben su pago de manera directa, pueden usarla en todo el país, retirar efectivo en la ventanilla o cajeros del Banco del Bienestar sin el cobro de comisiones, comprar en tiendas de autoservicio o pagar en establecimientos con terminal bancaria”.

Por otra parte, la Secretaría de Bienestar enfatizó la importancia de reforzar las medidas de seguridad personales para evitar posibles robos o extorsiones telefónicas. Como medida de protección patrimonial para la ciudadanía, Leticia Ramírez “exhortó a los beneficiarios y derechohabientes de los Programas de Bienestar a cuidar su tarjeta y no entregarla a nadie, ni compartir el número de identificación personal (NIP) a ninguna persona”.

La red de atención del Banco del Bienestar mantiene presencia operativa activa en las 32 entidades federativas mediante sus sucursales físicas. Para ubicar el módulo o cajero automático más cercano a su comunidad, la institución “recordó que el Banco del Bienestar tiene cobertura en las 32 entidades del país. Para ubicar la sucursal del Banco del Bienestar más cercano, consultar en ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx/”.