Reconocen ganaderos compromiso para combatir al gusano barrenador

Ganaderos reconocieron el esfuerzo del gobierno de México en el combate al gusano barrenador, por lo que refrendaron su compromiso de continuar con la colaboración institucional a favor de la sanidad animal y el impulso del sector.

Durante la inauguración de la Planta de Producción de Moscas Estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas, el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Homero García de la Llata, destacó que la inversión de recursos binacionales de alrededor de 83.8 millones de dólares, es muestra de la coordinación regional para hacerle frente a la plaga.

Las instalaciones puestas en marcha por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la presencia de la titular del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Brooke Rollins; el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, producirá semanalmente 100 millones de moscas para controlar el parásito, que se sumará a la planta de Pacora en Panamá para reforzar la estrategia de control y erradicación del gusano barrenador del ganado.

En las instalaciones se producirán moscas estériles mediante “avanzados procesos tecnológicos”, que actuarán como un escudo biológico, al cortar de raíz el ciclo de reproducción de las larvas.

Foto: Especial

La operación de esta planta marca un paso decisivo en la lucha contra la plaga, gracias a la aplicación de conocimiento científico y tecnología de punta.

De esta forma, México, Estados Unidos y Panamá unen esfuerzos para poner en marcha una herramienta eficaz y sostenible que permite controlar al gusano barrenador de manera precisa, reforzando la ganadería y seguridad alimentaria.

La titular de la Secretaría de Agricultura, Columba López, subrayó que gracias al liderazgo de la presidenta de la República, la cooperación entre México y Estados Unidos, se tienen acciones concretas para proteger la sanidad en México y toda la región.