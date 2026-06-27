Sheinbaum inaugura fábrica de moscas para combatir al gusano barrenador

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en Metapa de Domínguez, Chiapas, con inversión compartida con el gobierno de Estados Unidos, que producirá semanalmente 100 millones de insectos para controlar la plaga.

Desde Chiapas, Claudia Sheinbaum aseguró que dicha estrategia contra la plaga que afecta al ganado fortalecerá la actividad ganadera y la sanidad animal, además de representar la convicción de que la cooperación para el desarrollo entre países soberanos produce resultados.

Esta planta representa también algo todavía más profundo: representa la convicción de que la cooperación para el desarrollo produce resultados. Las enfermedades animales, las plagas y los retos de la seguridad alimentaria no conocen fronteras. Frente a esos desafíos, la mejor respuesta es sumar capacidades, compartir experiencia y construir soluciones comunes. Esta planta ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de los gobiernos de México y de los Estados Unidos”, manifestó.

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La Jefa del Ejecutivo reconoció que la principal aportación provino de Estados Unidos, así como su experiencia técnica y voluntad política para hacer realidad un proyecto que fortalece la sanidad animal, y protege una actividad económica fundamental para ambas naciones.

Sheinbaum Pardo sostuvo que la apertura de esta planta envía un mensaje internacional de que la cooperación promueve la prosperidad con respeto mutuo, diálogo y el reconocimiento de la soberanía de ambas naciones. La mandataria federal expresó que México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, con economías profundamente integradas.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, anunció la inversión de 83.8 millones de dólares para el combate de esta plaga, además de reconocer al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender esta crisis. Comentó que esta inauguración se trata de un gran logro que muestra cómo la alianza de los dos países puede trabajar conjuntamente.

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El embajador de los Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, celebró que el gobierno de Estados Unidos realizará una inversión adicional de 83.8 millones de dólares para controlar la plaga, producir más moscas en México y fortalecer los mecanismos de prevención en ambos países. Asimismo, resaltó que cuando los países trabajan juntos hay resultados para los pueblos.

Cuando trabajamos juntos tenemos resultados para todos nuestros pueblos. Y este evento hoy es para ganaderos, productores y consumidores como yo en los Estados Unidos, también en México porque lo que pasa en uno de nosotros países impacta el otro”, enfatizó.

El coordinador de Asuntos Internacionales Agroalimentarios, Julio Berdegué Sacristán, señaló que esta planta es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando México y Estados Unidos ponen en el centro los intereses comunes con colaboración, cooperación y diálogo.

Por último, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, detalló que, al momento se han inspeccionado 5.3 millones de cabezas de ganado, verificado más de 84 mil cargamentos y liberado siete mil millones de moscas estériles.