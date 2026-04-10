¿Muy gallito? Taxista abandona pelea cuando conductor saca machete en Playa del Carmen | VIDEO

Un video difundido en redes sociales captó un momento de tensión en Playa del Carmen, cuando un taxista frenó súbitamente su actitud desafiante al percatarse de que la persona con la que discutía portaba un machete.

En las imágenes se observa al conductor del taxi en una postura confrontativa, pero la situación cambió de inmediato cuando el otro individuo descendió mostrando el arma blanca. Ante ello, el operador optó por detener cualquier intento de enfrentamiento.

El incidente generó múltiples reacciones entre usuarios, quienes advirtieron sobre los riesgos de este tipo de altercados en la vía pública.

Hasta ahora no se han reportado personas lesionadas ni la intervención de autoridades, aunque el video ha reavivado el debate sobre seguridad y convivencia en el municipio.

El problema detrás de los taxis en Quintana Roo

Cancún, uno de los destinos turísticos más importantes de México, vive una situación alarmante en su sistema de transporte. Algunos taxistas están vinculados con actividades criminales, incluyendo extorsiones, fraudes con tarjetas bancarias y participación en redes de trata de personas.

El problema no se limita a Cancún. En otras ciudades de Quintana Roo, como Playa del Carmen y Tulum, también se han reportado abusos y vínculos con grupos criminales. El fenómeno afecta directamente la economía turística del estado, pues genera desconfianza entre los visitantes y obliga a los hoteles y agencias de viaje a advertir sobre el uso de taxis locales.

Uno de los episodios más recientes que generó indignación ocurrió en enero de 2025, cuando un turista mexicano denunció que un taxista en Cancún intentó cobrarle 1,800 pesos por un viaje de apenas nueve minutos desde el aeropuerto hacia su hotel.

Investigaciones revelaron que detrás de los taxis en Cancún existe una estructura de corrupción que va más allá de los cobros excesivos. Se han documentado casos de secuestros exprés, ejecuciones y tráfico de drogas, lo que confirma la presencia del crimen organizado en el gremio.