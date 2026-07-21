¿Espías rusos en México? Sheinbaum pide a cancillería informe sobre el tema

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informar sobre los señalamientos de Estados Unidos sobre la presencia de una red de inteligencia rusa operando desde México acreditados como diplomáticos.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que el gobierno de México aplica el mismo procedimiento al personal extranjero vinculado con tareas de seguridad, independientemente del país del que provenga, y rechazó que el tema implique un conflicto internacional.

A ver si Relaciones Exteriores nos puede decir si es factible dar algunas nacionalidades en general. Para cualquier otro país, igual que para Estados Unidos, lleva si hay una persona vinculada a seguridad de otro país, algún agente que tiene la embajada solicita, se hace el mismo procedimiento. Pero a ver si nos informa Relaciones Exteriores. Pero no tiene nada que ver con un asunto internacional ni mucho menos, sino con todos los países se hace exactamente lo mismo”, respondió.

La mandataria federal evitó confirmar si existe la presencia de espías rusos en territorio mexicano. Explicó que las acreditaciones o solicitudes relacionadas con personal extranjero se procesan bajo los mismos criterios.

El Departamento de Estado de Estados Unidos reportó que agentes de inteligencia rusos operan en México bajo cobertura diplomática para recopilar información sobre territorio estadounidense. Esta acusación, incluida en un informe oficial presentado por el secretario de Estado Marco Rubio, ha provocado fricciones diplomáticas entre Washington y la Ciudad de México.