Exige Sheinbaum respeto: "La soberanía no se negocia"

La soberanía de México no se negocia, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al conmemorar el 106 Aniversario de la Columna de la Legalidad.

En su discurso ante los integrantes del Colegio Militar, en el sur de la Ciudad de México, la titular del Ejecutivo insistió en que la relación entre los países se debe basar en el respeto mutuo y no con base en amenazas.

Recordó el episodio en que Venustiano Carranza estableció las bases de la diplomacia mexicana, las cuales establecen la igualdad entre las naciones, la cual, a su vez, dio origen a la Doctrina Estrada, aún vigente.

México, lo dijo claro entonces y lo decimos hoy, es un país libre independiente y soberano. Porque nuestra historia nos enseñó que la soberanía no se negocia, que la independencia se defiende todos los días y que la relación entre las naciones sólo puede construirse desde el respeto y nunca desde la imposición”, expuso la titular del Ejecutivo.

Agregó que ninguna potencia extranjera debe intervenir en asuntos internos de otro país, y todas las naciones, sin importar su tamaño son iguales ante las leyes internacionales.

El Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla destacó la lealtad de los integrantes de las fuerzas armadas a la presidenta de la República. Captura de pantalla

Sheinbaum hizo este pronunciamiento en el marco de las advertencias constantes del gobierno de los Estados Unidos de una posible intervención en territorio mexicano para combatir al crimen organizado.

Carranza sostuvo un principio que sigue teniendo vigencia hasta nuestros días. Ningún país tiene derecho a decidir sobre el destino de otro. Defendió que todas las naciones, grandes o pequeñas, son iguales en dignidad y soberanía, que ninguna potencia debe intervenir bajo ningún motivo en los asuntos internos de otros pueblos”, recalcó la presidenta.

El Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla destacó la lealtad de los integrantes de las fuerzas armadas a la presidenta de la República.

La indiscutible lealtad hacia la investidura presidencial, que se ha forjado a lo largo de la historia, se fortalece día con día porque es un sentimiento genuino que se encuentra arraigado en el corazón de las Fuerzas Armadas. Con ese legado como guía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refrendamos nuestra absoluta lealtad a usted como presidenta de la República y comandanta suprema de las fuerzas Armadas y reiteramos nuestro firme compromiso de seguir acompañándola en su elevada encomienda de garantizar la seguridad de los mexicanos y el desarrollo nacional”, enfatizó Trevilla.

fdm