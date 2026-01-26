GA-ASI y Calidus firman un MOU para la coproducción del MQ-9B y del Gambit Collaborative Combat Aircraft

El acuerdo fue firmado por David R. Alexander, presidente de GA-ASI, y por el Dr. Khalifa Murad Alblooshi, director general y CEO de Calidus Holding Group, al margen de UMEX y SimTEX 2026, que se celebran del 20 al 22 de enero de 2026.

El MOU establece un marco de cooperación entre GA-ASI, GA-Intelligence y Calidus, en el que todas las partes colaborarán en programas relacionados con la fabricación de fuselajes, ensamblaje final, pruebas y verificación, así como pruebas operativas de vuelo y aceptación.

"Trabajar con socios dentro de los EAU nos ayuda a conectar con expertos clave y capacidades de la región", dijo David R. Alexander, presidente de GA-ASI. "Para General Atomics, este acuerdo refuerza el compromiso compartido con la cooperación a largo plazo, la innovación tecnológica y el desarrollo de nuestros aviones dentro de los EAU".

Comentando al respecto, el Dr. Khalifa Murad Alblooshi, director general y CEO de Calidus Holding Group, declaró: "La firma de este MOU con General Atomics, líder global en aeronaves no tripuladas, representa un paso estratégico para fortalecer y ampliar las capacidades del Grupo en el sector de sistemas no tripulados, en línea con los requisitos de los usuarios. Esta colaboración llega en un momento de rápido crecimiento del sector, tanto a nivel regional como global, aprovechando la experiencia confiable y las capacidades de manufactura de ambas partes, y abriendo la puerta a futuras asociaciones en innovación, transferencia de conocimiento y expansión de la producción, reforzando nuestras ambiciones colectivas".

Esta colaboración será histórica, ya que representa la primera vez que los aviones de General Atomics se fabricarán en la región, respaldando la creciente demanda del MQ-9B Remotely Piloted Aircraft y del Gambit Collaborative Combat Aircraft en la región y en el mundo.