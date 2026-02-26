Fundación Santander México y Tecmilenio otorgarán 400 becas a jóvenes

"En Santander estamos convencidos de que la educación es determinante para impulsar la movilidad social en los jóvenes y brindarles oportunidades reales para su crecimiento, por eso en alianza con Tecmilenio abriremos estas primeras 400 becas con el acompañamiento necesario, de forma virtual y con todas las facilidades", señaló Valentina Villa, directora general de la Fundación Santander México.

El programa Prepa GO está diseñado para preparar a las y los estudiantes para la acreditación del bachillerato a través de un modelo flexible y accesible que les permite estudiar a su propio ritmo, adaptarse a sus responsabilidades laborales o personales y fortalecer su perfil académico para continuar con estudios superiores o mejorar su inserción laboral.

El programa incluye:

• Sesiones virtuales y grupales de una hora.

• Cinco horas semanales de autoestudio.

• Acompañamiento continuo.

• Posibilidad de acreditación oficial del bachillerato mediante un examen con validez oficial ante la autoridad educativa correspondiente.

"En Tecmilenio, nuestra misión es transformar vidas a través de una educación verdaderamente inclusiva y de calidad. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso con la formación integral mediante esta alianza con Santander, que es fundamental para generar un impacto real en la movilidad social de nuestro país. Queremos ofrecer un camino de acompañamiento para quienes, por diversas circunstancias, pusieron su formación en pausa, brindándoles las herramientas y la confianza necesarias para cerrar ciclos y abrir nuevas puertas hacia un futuro con mayor bienestar. Al final, lo que buscamos es fortalecer la 'agencia' de cada individuo: que se sientan capaces y preparados para enfrentar los retos del entorno laboral actual con seguridad y un propósito renovado", señaló Bruno Zepeda, rector de Tecmilenio.

Por su parte, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, destacó la importancia de abrir nuevas oportunidades para que los jóvenes puedan continuar con sus trayectorias académicas. La acreditación del bachillerato mediante un examen global autorizado por la Secretaría de Educación Pública es una herramienta poderosa que impulsa a los jóvenes, les permite una mejor posición laboral y continuar con sus estudios superiores, favoreciendo su calidad de vida y abriendo nuevos horizontes.

En el evento de firma participaron: Valentina Villa, directora general de la Fundación Santander México; Bruno Zepeda, rector de Tecmilenio; Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, y Julio Peña, vicerrector de Educación Abierta y Organizaciones de Tecmilenio.