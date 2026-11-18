La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 tuvo una atracción que nadie pidió y que, definitivamente, no estaba anunciada en el programa: un toro cebú se convirtió en protagonista de una noche de terror.

El ejemplar, que se encontraba en exhibición, escapó la noche de este lunes y comenzó a embestir a cuanto se encontraba a su paso, dejando un saldo de 11 personas lesionadas, de las cuales 10 ameritaron atención hospitalaria, entre ellas un bebé de apenas 10 meses de edad, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán.

Lo que debía ser una jornada de convivencia familiar se transformó en una auténtica zona de peligro. El animal corrió hacia el área de juegos mecánicos, provocando momentos de pánico, confusión y carreras entre los asistentes, quienes seguramente no esperaban que, además de subirse a los juegos, tendrían que esquivar una embestida.

De acuerdo con los primeros reportes, el toro habría escapado presuntamente por el descuido de un vaquero durante el cambio de exposiciones ganaderas, una vez concluido el Congreso Mundial Brahman.

El saldo no fue menor. Entre los afectados se reportó un adulto con traumatismo abdominal; un menor con lesiones abdominales y en el tabique nasal; otro menor con abrasiones en el codo derecho; además del bebé de 10 meses, quien sufrió lesiones abrasivas tras una caída y fue trasladado a la Clínica Mérida para recibir atención médica.

También se informó de otro menor con una lesión contusa en la región ciliar izquierda y probable fractura en la muñeca izquierda.

Ante el descontrol, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y cuerpos de emergencia desplegaron un operativo para detener y asegurar al animal. Una movilización que convirtió por varios minutos el recinto ferial en un escenario más parecido a una persecución que a una fiesta familiar.

El hecho resulta especialmente llamativo porque, en casi 50 años de historia de esta feria, sería la primera ocasión en que un ejemplar escapa de las instalaciones ganaderas y arremete contra los visitantes.

Por su parte, la Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Registro informó que cuenta con un seguro para cubrir daños materiales y lesiones que pudieran ocasionarse por los animales participantes en la exposición, mecanismo previsto precisamente para responder ante este tipo de incidentes.

Mientras tanto, las autoridades gubernamentales no habían emitido una postura oficial sobre lo ocurrido, pese a tener conocimiento del percance. La Feria Yucatán Xmatkuil, organizada por el Gobierno del Estado, tiene una duración de tres semanas y concluirá el próximo 29 de noviembre.