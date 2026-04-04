Se fuga de tribunal en Ciudad Victoria expolicía ligado a masacre; esta es su foto 

Un expolicía de la Policía Estatal de Tamaulipas, presuntamente implicado en la masacre de 19 personas —entre ellas 17 migrantes— ocurrida en Camargo, se fugó la noche del viernes del Centro de Justicia Penal de Ciudad Victoria, lo que activó un operativo de búsqueda que continúa hasta este sábado.

Confirman operativo tras fuga en Ciudad Victoria

Cerca de las 23:00 horas del viernes, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó en redes sociales sobre el despliegue:

José Arturo Alfaro Acuña, exintegrante de la policía estatal, detenido por la FGJ de Tamaulipas por su presunta participación en la masacre de Camargo. Excélsior

“Autoridades de seguridad mantienen recorridos de patrullaje y vigilancia en el ejido Guadalupe Victoria y colonias aledañas de Ciudad Victoria, derivados de la búsqueda de una persona privada de la libertad”.

La dependencia no reveló la identidad del fugitivo. Sin embargo, fuentes cercanas al caso lo identificaron como José Arturo Alfaro Acuña, de aproximadamente 26 años.

Procesado por la masacre de 19 personas en Camargo

El expolicía había sido capturado recientemente y era procesado por su presunta participación en la matanza ocurrida el 22 de enero de 2021 en el ejido Santa Anita, municipio de Camargo.

De las 19 víctimas, 16 eran originarias de Guatemala, 1 de El Salvador y 2 mexicanas. Estas últimas, según las investigaciones, eran presuntos traficantes de personas que trasladaban migrantes desde Nuevo León hacia la frontera con Estados Unidos, por la zona de Miguel Alemán, Tamaulipas.

Cómo ocurrió el crimen y quiénes participaron

De acuerdo con las indagatorias, los migrantes fueron perseguidos por policías estatales, quienes los asesinaron a balazos y golpes.

Vehículo incendiado localizado en un camino rural de Camargo, Tamaulipas, tras la masacre de 19 personas ocurrida el 22 de enero de 2021. Excélsior

Posteriormente, los agresores rociaron con gasolina la camioneta en la que viajaban y le prendieron fuego con los cuerpos dentro.

El crimen fue cometido por varios agentes, incluidos integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), corporación creada durante la administración del exgobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca.

Antecedentes judiciales y momento de la fuga

Tras la masacre, se emitieron 20 órdenes de aprehensión, la mayoría ya cumplimentadas.

En septiembre de 2023, 11 policías fueron sentenciados a 50 años de prisión, mientras que uno más recibió 19 años.

José Arturo Alfaro había sido vinculado a proceso la noche del viernes dentro de la carpeta 23/2021, por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos cometidos en el desempeño de funciones administrativas.

Según los primeros reportes, tras conocer la resolución judicial, el acusado habría aprovechado un descuido de los custodios que lo trasladarían al centro penitenciario para darse a la fuga.

La alerta se activó de inmediato y se desplegó el operativo de búsqueda. Hasta este sábado, las autoridades no han informado sobre su recaptura.

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