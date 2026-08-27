Fuga de agua causa alarma en Tlahuelilpan; habitantes la confundieron con huachicol

Una intensa salida de líquido a presión que se registró este jueves en las inmediaciones de la carretera Tlahuelilpan–Mixquiahuala, cerca del crucero conocido como El Tinaco, generó alarma entre habitantes y automovilistas, quienes inicialmente pensaron que podría tratarse de una fuga relacionada con huachicol.

Reproducir Ante el historial de extracción ilegal de hidrocarburos en la zona, pobladores y conductores alertaron a los cuerpos de emergencia.

La columna de agua alcanzó varios metros de altura y fue visible desde distintos puntos de la zona, situación que provocó inquietud ante los antecedentes de extracción ilegal de hidrocarburo que existen en esta región de Hidalgo.

Sin embargo, tras la movilización de personal operativo y elementos de Protección Civil de Tezontepec de Aldama, se estableció que el incidente correspondía a una falla en la red de agua potable, cuya presión ocasionó la espectacular salida del líquido.

No se reportaron personas lesionadas. Mientras se realizaban las maniobras para controlar la fuga y reparar la tubería, se registró un considerable desperdicio de agua potable.