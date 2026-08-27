Padres de familia denuncian que niños corren mayor riesgo sin escuelas de tiempo completo

Los estudiantes de educación básica están corriendo mayores peligros en su integridad desde la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo, denuncian padres de familia.

Hasta hace aproximadamente cuatro años, el programa operaba con jornadas de seis a ocho horas diarias, es decir, de 8:00 a 16:00 horas. Hoy, sólo algunos estados del país lo mantienen.

Con esta modalidad, los planteles podían ofrecer horarios ampliados, actividades complementarias y servicios de alimentación para los estudiantes que así lo requirieran.

Pero ha habido consecuencias como el rezago educativo al perderse tiempo extra de clases y mayor posibilidad de aprendizaje.

También la pérdida de alimentación, pues más de un millón de alumnos dejó de consumir los productos nutritivos que proporcionaban los planteles.

Así lo comentó en entrevista el presidente de la Unión de Padres de Familia, sector Coyoacán, José Antonio Rodríguez, “Como era un horario extendido, tanto papá como mamá podían estar trabajando y aprovechar el tiempo en el trabajo, ahora lo que ha sucedido es que uno de los dos tiene que dejar de trabajar para poder atender a los hijos”, señaló.

Esta afectación llega directamente a la economía del hogar porque los ingresos se reducen cuando papá o mamá abandonan sus empleos.

Y en otros casos, lo más grave, cuando los menores quedan a la deriva en la calle con amistades nocivas o familiares que pudieran abusar del momento en solitario.