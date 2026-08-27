Tras operativo por tierra y aire detienen a cuatro y aseguran arsenal en Durango

Un operativo por tierra y aire por parte de fuerzas federales dejo 4 personas detenidas, así como el aseguramiento de un arsenal, granadas y drogas en Durango.

Vehículo asegurado durante un operativo en Durango Foto: Especial

El despliegue táctico se realizó en Paseo Durango, por parte de elementos de la Guardia Nacional, Defensa, Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Armas aseguradas durante un operativo en Durango Foto: Especial

El gabinete de seguridad informó que entre lo asegurado se encuentran seis armas largas, tres armas cortas y 12 granadas.

Armas aseguradas durante un operativo en Durango Foto: Especial

Así como 600 cartuchos, 22 cargadores, 600 dosis de presunta metanfetamina y 4 vehículos.

Armas aseguradas durante un operativo en Durango Foto: Especial

Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades federales.