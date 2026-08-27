Tras operativo por tierra y aire detienen a cuatro y aseguran arsenal en Durango
Tras un operativo por tierra y aire en Durango, cuatro personas fueron detenidas y un arsenal asegurado, entre los que se encuentran seis armas largas, tres armas cortas y 12 granadas
Un operativo por tierra y aire por parte de fuerzas federales dejo 4 personas detenidas, así como el aseguramiento de un arsenal, granadas y drogas en Durango.
El despliegue táctico se realizó en Paseo Durango, por parte de elementos de la Guardia Nacional, Defensa, Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El gabinete de seguridad informó que entre lo asegurado se encuentran seis armas largas, tres armas cortas y 12 granadas.
Así como 600 cartuchos, 22 cargadores, 600 dosis de presunta metanfetamina y 4 vehículos.
Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades federales.