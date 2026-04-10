Fuerzas federales realizan operativos en 11 estados del país

Fuerzas federales y corporaciones locales realizaron una serie de operativos que derivaron en capturas, cateos y aseguramientos de armamento, drogas y equipo táctico en al menos 11 entidades del país.

en Ciudad Juárez, Chihuahua, efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército y autoridades estatales intervinieron un inmueble. En el lugar fue detenida una persona y se aseguraron 70 kilogramos de metanfetamina, además de un arma corta y municiones. El valor estimado de la droga rebasa los 18 millones de pesos.

Operativos federales en 11 estados derivaron en capturas y decomisos de droga, armas y explosivos. Especial

En Nayarit, en zonas de difícil acceso como Huajicori y Del Nayar, personal militar y policial localizó una mochila con armamento, cargadores, más de 200 cartuchos y seis artefactos explosivos de fabricación casera, lo que encendió alertas por el tipo de material encontrado.

Sinaloa concentró varios de los aseguramientos más voluminosos. En Badiraguato, soldados ubicaron un vehículo que transportaba un arsenal compuesto por armas largas y cortas, miles de cartuchos y más de medio centenar de explosivos improvisados, junto con equipo táctico.

Operativos federales en 11 estados derivaron en capturas y decomisos de droga, armas y explosivos. Especial

En Culiacán, distintas intervenciones permitieron el decomiso de armas, droga, dispositivos electrónicos e incluso la detección de explosivos adicionales, además de la intervención en el penal de Aguaruto, donde fueron retirados objetos prohibidos.

En Tamaulipas, particularmente en Reynosa, una persona fue detenida mientras se desplazaba en un vehículo con armamento de alto poder, municiones, un artefacto explosivo y equipo táctico. También se le encontraron dosis de marihuana.

Guerrero no quedó fuera de las acciones. En Buenavista de Cuéllar, tres individuos fueron capturados con armas, droga y vehículos, mientras que en Juan R. Escudero se aseguraron cartuchos, estupefacientes y equipo táctico tras un operativo en la colonia San Francisco.

Operativos federales en 11 estados derivaron en capturas y decomisos de droga, armas y explosivos. Especial

Otros operativos relevantes incluyeron la incineración de más de dos toneladas de marihuana en Nayarit, el aseguramiento de medicamento controlado en Michoacán durante una inspección a una empresa de mensajería, así como la captura de un presunto responsable de delitos graves en Morelos.

En materia de combate al robo de hidrocarburos, en Guanajuato se desmanteló una toma clandestina y se recuperaron más de 57 mil litros de combustible, además de vehículos y contenedores utilizados para su traslado. En Tabasco, autoridades detuvieron a un operador de tractocamión que transportaba 60 mil litros de hidrocarburo.