Fuerzas Armadas aseguran explosivos y armas en Sinaloa

Elementos del Ejército Mexicano y de la Armada de México aseguraron explosivos y armas de fuego, durante operativos realizados en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad.

En su reporte diario de resultados, el organismo detalló que en el municipio de El Rosario, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) localizaron y aseguraron 25 artefactos explosivos improvisados.

Mientras tanto, en Mazatlán, personal de la Secretaría de Marina-Armada de México aseguró nueve armas largas, 35 cargadores, 12 mil 479 cartuchos, 38 artefactos explosivos improvisados, 14 placas balísticas y cuatro vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal.

Durante las operaciones del lunes 29 de junio, el Gabinete de Seguridad informó que se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga Cortesía

Más detenciones y aseguramientos en el país

Durante las operaciones del lunes 29 de junio, el Gabinete de Seguridad informó que se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, elementos de Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a un hombre en posesión de tres armas de fuego, cuatro granadas y un kilo de metanfetamina

Durante operaciones diferentes en Uruapan, Michoacán, se detuvo a dos personas por el delito de extorsión a quienes les aseguraron dinero en efectivo, un vehículo y dos equipos telefónicos; mientras que otra persona fue detenida por su vinculación en una agresión a elementos de la Policía Estatal.

En Ixtlán del Río, Nayarit, elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron 660 kilos de mariguana.

Elementos de la Marina y de la Policía Estatal detuvieron, en Unión Hidalgo, Oaxaca, a siete personas en posesión de un arma corta, un cargador, 15 cartuchos, 122 dosis de droga, una báscula, un radio de comunicación y cuatro motocicletas.

En Cárdenas, Tabasco, fue detenido un hombre a quien le aseguraron un tractocamión acoplado a un autotanque en el que se transportaban 37 mil 400 litros de hidrocarburo, sin acreditar su legal procedencia.