Conagua clausura pozos irregulares por extracción ilegal en Saltillo

Saltillo, Coahuila.– La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció la clausura de cuatro pozos irregulares por extracción ilegal de agua subterránea e incumplimiento de obligaciones federales en Saltillo, Coahuila.

La dependencia federal ejecutó un operativo especial de inspección en la zona urbana de la capital del estado.

El despliegue se realizó en coordinación con elementos de la Guardia Nacional para fortalecer el ordenamiento de concesiones y combatir el uso irregular del agua en el país.

Los operativos se llevaron a cabo en cuatro predios ubicados en las colonias Provivienda y Topo Chico, luego de trabajos de inteligencia, revisión técnico-administrativa y análisis de información en sistemas operativos de la Conagua.

Como resultado de las verificaciones, personal técnico del Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB) detectó que dos pozos operaban sin concesión federal, mientras que otros dos incumplían disposiciones obligatorias establecidas en la Ley de Aguas Nacionales, entre ellas la falta de dispositivos de medición volumétrica.

Derivado de estas irregularidades, se ejecutaron medidas de seguridad consistentes en la clausura inmediata de los aprovechamientos.

La Conagua implementa acciones de inspección y vigilancia para verificar que el aprovechamiento del agua se realice dentro del marco legal, ya que el ordenamiento de concesiones es fundamental para proteger los acuíferos y garantizar el derecho humano al agua.