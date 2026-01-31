México mantendrá ayuda humanitaria a pueblos que lo necesiten: De la Fuente

México mantendrá su compromiso de brindar ayuda humanitaria a los pueblos que la necesiten, sin excepciones, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón De la Fuente, al subrayar que esta política ha sido históricamente un sello distintivo del país y una vía para mantener abiertos los canales de diálogo internacional.

Durante su participación en la reunión plenaria de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, el canciller sostuvo que la ayuda humanitaria, como ocurre con la entrega de petróleo a Cuba, no es una concesión, sino una responsabilidad.

“No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo la requiere”, expresó, al tiempo que destacó que la política exterior mexicana se mantiene fiel a una diplomacia pacifista, sustentada en los principios constitucionales de respeto, cooperación y diálogo.

En el ámbito internacional, "México se rige por el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los tratados multilaterales, así como por la solución pacífica de controversias", como ha quedado de manifiesto en las acciones emprendidas ante la Corte Internacional de Justicia, señaló el canciller.

También resaltó la defensa del derecho de asilo, en apego a la Convención de Caracas de 1954.

Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

Relación México-EU se mantiene

Asimismo, acompañado por el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Ricardo Monreal Ávila, el titular de la Cancillería aseguró que relación bilateral México-Estados Unidos se mantiene, mediante el Programa de Cooperación en Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, bajo los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación sin subordinación.

Recalcó que el respeto irrestricto a la soberanía y a la integridad territorial de México es un eje intocable de esta relación.

Los resultados de esta cooperación son evidentes, dijo, al señalar que los cruces ilegales en la frontera han disminuido de manera significativa, además de que los aseguramientos de fentanilo se han reducido casi 50 por ciento, al tiempo que México ha colocado en la agenda bilateral, al mismo nivel, el combate al tráfico de armas hacia territorio nacional.

Sin embargo, el canciller dejó en claro que la prioridad del gobierno mexicano seguirá siendo la protección de las y los connacionales que radican en Estados Unidos.

Rechaza acusaciones sobre consulados

Frente a un contexto que calificó como complejo, sostuvo que México continuará defendiendo sus derechos y reconociendo su contribución a la economía y al desarrollo social de ambos países.

Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

En ese sentido, destacó el papel de la red consular mexicana en Estados Unidos, que tan solo en 2025 realizó 5.5 millones de trámites.

Asimismo, rechazó de manera tajante las versiones que acusan a los consulados de intervenir en asuntos de política interna.

“Nuestros consulados atienden a nuestros paisanos y protegen sus derechos, pero no intervienen en la política interna de Estados Unidos ni de ningún otro país”, afirmó, al insistir en el principio de no intervención.

Por último, Juan Ramón de la Fuente detalló que, a través de esta red consular, fortalecida con 115 millones de pesos provenientes del sorteo de la Lotería Nacional “México con M de Migrante”, se han realizado más de 10 mil visitas de protección a centros de detención, otorgado más de 18 mil asesorías legales y atendido más de 212 mil llamadas telefónicas.

*DRR*