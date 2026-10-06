Se fue Rachel, pero seguirán las lluvias y calor en varios estados del país

El huracán Rachel, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 8 mil 945 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y debido a su distancia y trayectoria no genera efectos en México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aunque Rachel se aleja, las lluvias continuarán, pues se pronostican precipitaciones torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en el norte y centro de Veracruz, mientras que habrá lluvias intensas en regiones de Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

También se esperan lluvias muy fuertes en zonas de Michoacán, Estado de México, Puebla, Morelos y Campeche, así como precipitaciones fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN explicó que estas condiciones serán provocadas por dos zonas de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico, una en el golfo de México y otra en el Pacífico Sur Mexicano, además de una circulación ciclónica en niveles altos y el frente frío número 1.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones, por lo que se pidió atender los avisos de Protección Civil.

Seguirá el calor

En contraste, el ambiente continuará caluroso a muy caluroso en el noroeste del país, con temperaturas de hasta 45 grados Celsius en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora.

Además, se prevén rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como oleaje de hasta 3 metros en Baja California Sur, Veracruz y Tabasco.

Las autoridades recomendaron mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al Sol y mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas.