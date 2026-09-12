Frontera Marítima: Baja California y EU refuerzan estrategia de seguridad

Mandos de seguridad de México y Estados Unidos sostuvieron una reunión en Playas de Rosarito, Baja California, para reforzar los operativos en toda la frontera con el fin de disminuir la violencia y las acciones de grupos criminales en los límites de ambos países, informó el vicealmirante Juan Carlos Vera Minjares, comandante de la Segunda Zona Naval.

En la reunión binacional estuvieron presentes el recién nombrado cónsul general de Estados Unidos en Tijuana, Lance Hegerle, así como personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Mientras que por parte de México, acudieron mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, así como autoridades municipales y estatales.

Refuerzan operativo binacional en la frontera

A cuatro meses de que la Semar desplegó un operativo permanente en el poblado de Popotla, el jueves recibió a autoridades de seguridad de México y EE.UU. para revisar los avances del Protocolo Preventivo de Violencia Fronteriza.

El vicealmirante Juan Carlos Vera Minjares, comandante de la Segunda Zona Naval, destacó que si bien se trata de un operativo binacional instaurado desde 2005, este año se han reforzado los trabajos coordinados entre instituciones de ambos países y de los tres niveles de gobierno.

Acabamos de concluir una reunión con un grupo de autoridades de seguridad de ambos países de Estados Unidos y México, esto porque estamos realizando un protocolo contra la violencia fronteriza”, dijo el vicealmirante Juan Carlos Vera.

Buscan reducir violencia y combatir a grupos delictivos

Según la declaración conjunta México-Estados Unidos para la prevención de la violencia en la región, este protocolo busca reducir los índices de violencia y erradicar a los grupos delictivos que se dedican al trasiego de drogas y migrantes.

Trabajamos de una manera estrecha para revisar estrategias y trabajar de manera coordinada en incrementar la seguridad, evitar pérdidas de vidas en el mar y preservar la seguridad de toda la gente que habita en el estado”, manifestó el vicealmirante.

Éste dijo que el trabajo conjunto entre autoridades de ambos países es una tarea permanente y que la presencia de representantes estadunidenses en Popotla muestra los avances que ha tenido México en el combate a la delincuencia que afecta a ambas regiones.

Marina reforzará vigilancia marítima en Popotla

“Nosotros venimos a cerrar un ciclo que es el marítimo y atender desde aquí toda la zona marítima para la seguridad tanto para las operaciones de búsqueda y rescate marino, como para la protección en el tráfico ilícito”, respondió al ser cuestionado sobre el campamento de la Marina en Popotla.

El comandante de la Segunda Zona Naval, el gobierno de México, en coordinación permanente con autoridades de Estados Unidos, acordaron reforzar la vigilancia marítima, en uno de los principales focos rojos en materia de seguridad en Baja California.

*mcam