La mañana de este martes, alrededor de las 9:00 horas, la reportera Belén Castellanos y el camarógrafo Antonio Pineda, colaboradores de Imagen Televisión Puebla, acudieron a la calle 14 Poniente entre 7 y 9 Norte para documentar el apartado de lugares que realizan los franeleros en la zona.

Durante la cobertura, los trabajadores de Imagen fueron agredidos por un grupo de franeleros. Según el posicionamiento de la televisora, el camarógrafo fue golpeado, tirado al suelo y pateado en repetidas ocasiones. En medio de la agresión, los franeleros rompieron la cámara de video y se llevaron el equipo, incluidos los micrófonos que portaban para realizar el reportaje.

Difunden la imagen del agresor de la reportera y el camarógrafo de Imagen Televisión Puebla. Especial

En un video que circula en redes sociales, se escucha al camarógrafo narrar parte de lo sucedido. Explica que dos hombres, que se encontraban a varios metros junto a una camioneta, se acercaron y comenzaron la agresión después de percatarse de que estaban grabando los lugares apartados por los franeleros.

Tras los hechos, la reportera y el camarógrafo se trasladaron a la Fiscalía General del Estado de Puebla para interponer una denuncia formal. Imagen Televisión Puebla exigió que el caso no quede impune y confirmó que logró recuperar la cámara, aunque ésta presenta afectaciones materiales.

Posicionamiento de Imagen Televisión Puebla

Imagen Televisión también solicitó a los líderes de la agrupación de franeleros que operan en esa zona de Puebla que se hagan responsables de la reparación del daño causado a sus colaboradores y al equipo de trabajo.

En su comunicado, la televisora agradeció la atención que el caso ha recibido por parte del Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Puebla y la Fiscalía del Estado, así como la solidaridad mostrada por otros medios de comunicación locales.

Agradecemos la atención que este caso ha merecido por parte del Gobierno del Estado, del Ayuntamiento de Puebla y de la Fiscalía del Estado y la solidaridad de otros compañeros de medios de comunicación de Puebla”

Postura del Ayuntamiento de Puebla

El Ayuntamiento de Puebla, a través de la Secretaría General de Gobierno, fijó una postura oficial en la que reprobó los hechos ocurridos contra el personal de Imagen Televisión. La dependencia expresó su rechazo absoluto a cualquier acto que atente contra la integridad física, la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, considerados pilares fundamentales de la sociedad.

Asimismo, el Ayuntamiento manifestó su disposición para colaborar con las autoridades correspondientes en el esclarecimiento de los hechos y en la investigación para sancionar a los responsables conforme a la ley.

El Ayuntamiento de Puebla reiteró su compromiso con la legalidad, el orden y la protección de quienes ejercen el derecho a informar.