La frágil confianza ciudadana en México: sólo el 53% cree en el gobierno federal

Mario Luis Fuentes México Social

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) presentó recientemente los resultados de la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (Encoap), un instrumento que permite medir el nivel de confianza expresado por la ciudadanía, respecto de los diferentes Poderes de la Unión, pero también de otras instancias del sector público.

Desconfianza generalizada en el poder político en México

Los resultados de la Encoap pueden ser interpretados como reflejo de un contexto de desconfianza generalizada en las estructuras e instituciones del poder político en México, pues aún en los casos de las instancias mejor evaluadas, los niveles de confianza no llegan siquiera al 60%, lo cual, en un Estado social de derecho, donde se supondría que el sector público encarna la ejemplaridad en la sociedad, debe ser considerado como un elemento crítico que debe atenderse con la urgencia requerida.

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En efecto, según el Inegi, el 56.3% de la población expresa tener confianza alta o moderadamente alta respecto de las personas empleadas en el gobierno federal; el 54% opina en el mismo sentido respecto de quienes son empleados de los gobiernos municipales o alcaldías; mientras que, respecto de las y los empleados de los gobiernos estatales, el indicador es de 53.7 por ciento.

Sin embargo, cuando se evalúa, no a las personas, sino a los gobiernos como un conjunto, sólo el 53% expresa una alta o muy alta confianza en el gobierno federal, con un 28.7% de personas que tienen confianza baja o nula y un 17.9% de opinión neutral. Los gobiernos estatales solo gozan de la confianza del 47.7% de las personas y de un 33.3% de confianza baja o nula; mientras que los gobiernos municipales o de alcaldías, tienen la confianza del 47% de la población y confianza baja o nula del 35.6% de la población.

Por otro lado, la encuesta estima que sólo el 50.7% tiene confianza alta o muy alta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en las y los jueces; el Congreso de la Unión apenas llega el 41%; mientras que los Congresos Estatales tienen únicamente el 38.8% de confianza alta o muy alta con un 40.5% de confianza baja o nula.

Asimismo, la encuesta midió la confianza en otros actores como las Organizaciones Internacionales, respecto de las cuales se registra un 63.6% de confianza alta o muy alta; los medios de comunicación tienen el 51.9% de confianza alta o muy alta, mientras que los partidos políticos obtienen únicamente el 33.7% con un 46% de confianza baja o nula. Como se observa, hay una mayor confianza en organismos internacionales que en el gobierno de la República.

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Según la citada encuesta, el 84.9% de las personas cree probable que una persona servidora pública podría aceptar dinero por parte de algún ciudadano o empresa para acelerar el acceso a un servicio público; el 59.2% cree lo mismo respecto de la probabilidad de que el gobierno federal acceda a la exigencia de alguna empresa para promover algún apolítica pública que le beneficie, pero que sea perjudicial para la sociedad.

Adicionalmente, el 57.1% de las personas cree que a los funcionarios electos o en el poder no les importa lo que quiere la gente; 54.1% cree que hay información insuficiente sobre lo que hace el gobierno; 46.7% no sabe cómo podría interactuar con el gobierno; 46.3% cree que no hay oportunidad de hablar con funcionarios o funcionarias o para participar de otras formas.

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*mcam