No hay condiciones para el fracking en México, afirma la Semarnat

En el país no hay condiciones para avanzar en la extracción de combustibles a través de la fracturación hidráulica, “ni existe autorización de la Presidenta” Claudia Sheinbaum para la realización de pruebas piloto, aseveró la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra.

Lo que se realizará serán pruebas para verificar “si hay agua disponible, salada y profunda (…) no quiero dejarlo sin aclarar. La Presidenta, en relación al fracking, no es que haya autorizado pruebas piloto, lo que ha autorizado es que se hagan pruebas para verificar si hay agua disponible salada y profunda para poder siquiera hablar del tema”, precisó al cierre de su comparecencia ante comisiones unidas de la Cámara de Diputados.

Durante la jornada, la secretaria dio a conocer que el grupo científico y técnico sobre soberanía energética determinó que, si acaso, podría realizarse pruebas “únicamente en la cuenca Sabinas-Burro-Picacho”.

Y ante la eventual prueba piloto de fracking, Alicia Bárcena dejó claro que México todavía no está en condiciones de desarrollar esta técnica.

Dijo que antes deberán modificarse normas ambientales y establecerse restricciones para proteger el agua, los acuíferos y los ecosistemas.

“Todavía no hay condiciones para que se lleve adelante este desarrollo”, advirtió ante los integrantes de las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Cambio Climático y Sostenibilidad, con motivo del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de la República.

Explicó que la presidenta es consciente de los riesgos de la fracturación hidráulica, método utilizado para extraer gas y petróleo de rocas profundas mediante la inyección a presión de agua, arena y productos químicos.

“Solamente es viable en la cuenca Sabinas-Burro-Picacho. Nada más”, sostuvo, al tiempo que enfatizó que la eventual actividad de perforación del subsuelo no podría extenderse a otras regiones del país.

“No se prevé fracking en otros estados. Desde luego, Veracruz no”, puntualizó.

En agosto, la Presidenta adelantó que este Comité Científico sobre soberanía energética iniciaría estudios en el norte del país para determinar si es viable la extracción de gas natural mediante fracturación hidráulica (fracking).

La secretaria precisó que luego de conocer el reporte, la Semarnat, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y el grupo de expertos plantearon “que no se puede utilizar agua para consumo humano o agrícola”, así como la obligación de proteger los acuíferos y los ecosistemas.

Tampoco podrá utilizarse agua superficial. De preferencia, dijo, “tendría que emplearse agua salina o reciclar al menos 75 por ciento del líquido utilizado”.

Además, “deberá existir monitoreo permanente de la actividad sísmica y no se pueden utilizar químicos altamente tóxicos o dañinos” para la realización de este tipo de extracción, precisó ante los legisladores.

Antes de cualquier prueba, Alicia Bárcena dejó en claro que será necesario actualizar diversas normas, elaborar una nueva directriz para la construcción de pozos no convencionales y establecer una norma para el tratamiento del agua salada.

“Y en caso de que se fuera a hacer alguna de estas actividades relacionadas con fracking, no estamos todavía en condiciones de ir adelante con este desarrollo”, remachó.

Derrame en el Golfo

En otro tema que la secretaria reconoció como complicado, Alicia Bárcena reconoció que el gobierno federal recibió información tardía sobre el derrame de hidrocarburos ocurrido en el Golfo de México en febrero pasado.

Semarnat tuvo conocimiento del problema cuando el hidrocarburo llegó a las playas, a principios de marzo, afirmó.

Informó que se realizaron más de 117 recorridos en 55 sitios y que, junto con otras dependencias, sumaron 353 inspecciones en Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

En los recorridos fueron encontrados nueve ejemplares de fauna silvestre contaminados con hidrocarburos; tres fueron liberados, tres murieron y tres permanecían en observación, precisó.

“Realmente estuvimos viendo cuáles eran los daños, los efectos. Encontramos nueve ejemplares de vida silvestre con hidrocarburos, que fueron atendidos: tres liberados, tres fallecidos, tres en observación”.

La secretaria reconoció que el derrame afectó a pescadores y consideró insuficientes los 55 millones de pesos otorgados mediante Bienpesca.

Aseguró que Semarnat mantiene, junto con otras dependencias, un esquema de monitoreo de las costas, playas, campos tortugueros y del corredor arrecifal de Veracruz.

“No hemos quitado el dedo del renglón (...) Nosotros en la Semarnat hemos creado una plataforma para monitorear las playas y retirar el petróleo y sobre todo también tener un monitoreo, por ejemplo, de los campos tortugueros. Hemos estado muy pendientes de la afectación que pudieran haber sufrido los campos de tortugas”, precisó.