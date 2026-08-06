Diputados celebran recomendación para realizar fracking en México

“El país necesita decisiones con visión de Estado. La soberanía energética y el desarrollo sustentable pueden y deben avanzar juntos”, aseveró Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, quien dio la bienvenida a la recomendación de autorización del fracking en México.

Al referirse al primer informe del comité científico sobre soberanía energética, la diputada federal panista afirmó que México debe considerar la extracción hidráulica, para fortalecer la soberanía energética, reducir la dependencia del exterior y asegurar el suministro de energía que requiere el país.

“Esto debe hacerse con pleno respeto al medio ambiente, estricto apego a la legislación y bajo los más altos estándares técnicos, regulatorios y de supervisión”, recalcó al reconocer y sin dar nombres, el “cambio de visión” de actores políticos que hoy están en el poder, que antes estaban en contra de este sistema de extracción de gas y petróleo, pero que “hoy lo apoyan”.

Qué bueno que han reculado, qué bueno que se han dado cuenta de que esas posiciones de antaño son un error estratégico para la nación y qué bueno que hay una apertura de entendimiento a propósito de que esta figura que permitirá soberanía energética y también se puede hacer, como se hace en otras partes del mundo, protegiendo al medio ambiente”, señaló la panista desde San Lázaro.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

López Rabadán destacó que, en términos legales, el fracking no enfrenta en México ninguna imposibilidad para llevarse a cabo, enfatizó que grupos ambientalistas en contra, entre ellos especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) “tienen derecho a levantar la voz”.

Más allá de si la figura es buena para la nación o no, quien se sienta afectado, tendrá derecho a hacer el procedimiento jurídico que considere”.

Prioridad a soberanía energética

Recordó que en el pasado periodo ordinario, en el momento de la discusión de la ley respecto al fracking, “se escucharon todas las voces, hay posiciones que argumentan en contra y se respetan todas”.

Sin embargo, afirmó que es necesario tener como prioridad la soberanía energética y protección al medio ambiente.

Este jueves, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio a conocer que el gobierno de México iniciará estudios en el norte del país para determinar si es viable la extracción de gas natural mediante fracturación hidráulica, también conocida como fracking.

A pesar de señalar que aún no se ha tomado una decisión para autorizar la explotación de gas mediante fracking, la mandataria federal aseveró que la estrategia busca equilibrar tres prioridades: fortalecer la soberanía energética, garantizar la justicia social y minimizar los impactos ambientales.

Foto: Alejandro Aguilar | Excélsior

Shienbaun Pardo aclaró que esta etapa corresponde únicamente a la evaluación científica y técnica de los yacimientos.

En ese sentido, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se pronunció por que, en caso de que “pueda haber fracking, se haga lo posible para una protección de la más alta calidad al medio ambiente”, concluyó.

Recomendaciones de expertos

Como parte de las primeras conclusiones de los trabajos iniciados hace tres meses, el comité convocado por el Ejecutivo hace tres meses, en el que colaboran expertos de la UNAM, emitió diez recomendaciones, entre ellas, usar agua salada, garantizar que no se obtenga de mantos de agua dulce para consumo humano, usar aditivos menos contaminantes y hacer consultas públicas.

Además, se pronunciaron por prohibir este tipo de técnicas en la cuenca Tampico-Misantla, ubicada entre Tamaulipas y Veracruz. Los estudios iniciarían en la Cuenca de Burgos, localizada en Tamaulipas, así como en zonas de Coahuila.