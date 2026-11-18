Siguen sin identificar los tres cuerpos encontrados enterrados clandestinamente en una vivienda de la comunidad de Tecomatlán, en Ajacuba, debido al avanzado estado de descomposición en que fueron localizados hace cinco días.

Ante las condiciones de los restos, serán los estudios genéticos y las pruebas de ADN los que permitan establecer la identidad de las víctimas, cuyos cuerpos fueron descubiertos durante un cateo relacionado con investigaciones por desaparición de personas.

Desde el hallazgo, personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) y de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado realiza las diligencias periciales correspondientes. Además, en el inmueble continúan las labores de búsqueda para descartar la presencia de más restos humanos.

El caso se suma al descubrimiento de cinco cuerpos en una fosa clandestina de la comunidad de Texas, en Atotonilco de Tula, ocurrido el pasado 14 de octubre.

Con ambos hallazgos, suman ocho cuerpos localizados en entierros clandestinos en territorio hidalguense en un periodo aproximado de 30 días.