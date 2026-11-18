Si como sociedad tomáramos más en serio cuánto influye la infancia en la vida de una persona, probablemente invertiríamos mucho más en cuidar y desarrollar esta etapa.

Los primeros años no solo son determinantes para el crecimiento de niñas y niños, también sientan las bases de su aprendizaje, bienestar, relaciones y oportunidades en la vida adulta.

“Hay una ventana de oportunidad en el crecimiento del cerebro de los bebés”, señaló Sindy González, gerente de Primera Infancia de Fundación FEMSA, durante una entrevista en el marco del Foro Internacional de Primera Infancia, que comenzó este 18 de noviembre en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.

Con esa perspectiva, durante dos días, especialistas nacionales e internacionales, académicos, organizaciones de la sociedad civil y representantes de gobierno se reúnen para compartir investigaciones y experiencias, pero también para construir puentes que permitan llevar ese conocimiento a programas y políticas públicas.

Se lleva a cabo el Foro Internacional de Primera Infancia en Monterrey. Foto: Carolina Laureles

Durante la conferencia de prensa, Manuel Pérez, director del Centro de Primera Infancia del Tecnológico de Monterrey y Fundación FEMSA, destacó que uno de los principales retos es acercar el tema a la sociedad, pues todavía existe desconocimiento sobre qué comprende la primera infancia y por qué es una de las etapas más importantes del desarrollo humano.

La agenda del foro incluye el análisis de las acciones que se realizan en México y otros países de América Latina para fortalecer la atención a la niñez, así como la presentación del estudio Rapid MX.

La intención es que los aprendizajes y las herramientas compartidas no se queden en el ámbito académico, sino que puedan adaptarse a las necesidades de cada comunidad e incidir en las decisiones de quienes tienen la responsabilidad de atender a las infancias.

¿Por qué es importante invertir en la primera infancia?

Hablar de primera infancia significa poner atención en los primeros seis años de vida, una etapa en la que se establecen las bases del desarrollo físico, emocional, social y cognitivo, pues lo que ocurre durante estos años puede influir en el aprendizaje, la salud, las relaciones y las oportunidades que tendrá una persona incluso durante su vida adulta.

Pérez explicó que existe evidencia científica sobre el impacto que tienen las experiencias y los entornos en los que crecen las niñas y los niños.

No se trata únicamente de garantizar alimentación, salud o acceso a la educación, sino también de cuidar las relaciones que construyen con sus cuidadores y las condiciones de los espacios en los que pasan buena parte de su tiempo.

Adriana Gidi, Directora asociada del Centro de Primera Infancia del Tecnológico de Monterrey y Fundación FEMSA, agregó que durante esta etapa, el cerebro tiene una actividad extraordinaria ya que puede establecer alrededor de un millón de conexiones neuronales por segundo.

Estas conexiones permiten desarrollar habilidades fundamentales, como el lenguaje, el aprendizaje y la capacidad de relacionarse con otras personas.

Además expresó que las experiencias positivas y adversas durante los primeros años pueden tener consecuencias a largo plazo. Aunque el desarrollo continúa después de los seis años, las bases que se construyen durante la primera infancia son fundamentales.

Por eso, invertir en esta etapa no debe entenderse únicamente como un asunto de cuidado infantil, sino como una apuesta por el bienestar y el desarrollo de toda la sociedad.

Se lleva a cabo el Foro Internacional de Primera Infancia en Monterrey. Foto: Carolina Laureles

Foro Internacional de Primera Infancia: cómo llevar la investigación a las políticas públicas

Uno de los propósitos centrales del encuentro es generar un espacio en el que distintos sectores puedan dialogar y colaborar. A diferencia de otros congresos enfocados exclusivamente en la academia o en un área de especialidad, este foro busca reunir a investigadores, organizaciones civiles, fundaciones y representantes de gobierno.

La razón es que atender la primera infancia requiere esfuerzos coordinados. Mientras la academia puede aportar investigaciones y evidencia sobre las necesidades de niñas y niños, las organizaciones de la sociedad civil trabajan directamente con las comunidades y las autoridades tienen la responsabilidad de impulsar programas, asignar presupuestos y convertir esas propuestas en políticas públicas.

Gidi recordó que, desde la creación del Centro de Primera Infancia hace tres años, el foro se pensó como un punto de encuentro para estos actores.

La intención es que los conocimientos y las herramientas compartidas puedan aplicarse en distintos contextos y no se queden solamente en las conversaciones entre especialistas.

“Para que logremos hacer un verdadero cambio en la vida de los niños y las niñas se necesita que las personas, desde sus diferentes áreas, puedan aportar”, explicó.

Entre los avances que destacó se encuentran proyectos como Rapid MX, así como instrumentos para escuchar y reconocer las experiencias de quienes cuidan a niñas y niños pequeños. También mencionó los esfuerzos de formación de líderes y funcionarios en materia de políticas de primera infancia.

Se lleva a cabo el Foro Internacional de Primera Infancia en Monterrey. Foto: Carolina Laureles

¿Cuánto invierte México en primera infancia y qué falta por hacer?

La inversión pública es otro de los temas centrales cuando se habla de mejorar las condiciones de vida de niñas y niños.

Durante la conferencia se abordó cuánto destina México de su Producto Interno Bruto (PIB) a las políticas integrales de primera infancia, una inversión que, de acuerdo con lo expuesto, se encuentra alrededor del promedio de América Latina, aunque todavía está lejos de los niveles considerados ideales.

Gidi explicó que lo deseable sería destinar entre 1 y 2% del PIB a este rubro, una proporción que algunos países europeos, particularmente los nórdicos, han logrado alcanzar.

Más allá del porcentaje, la directora del Centro de Primera Infancia señaló que es necesario comprender que la atención durante los primeros años también tiene efectos en el desarrollo económico de un país, las oportunidades de aprendizaje, la permanencia escolar, el bienestar y las posibilidades de incorporarse al mundo laboral están relacionadas con las condiciones en las que una persona crece.

En ese sentido, destacó la importancia de que la primera infancia comience a ocupar un lugar más visible en las agendas públicas.

Como ejemplo, mencionó la reciente cumbre latinoamericana sobre el tema, en la que participaron dependencias del gobierno mexicano, entre ellas las relacionadas con salud, educación, Hacienda y Relaciones Exteriores.

Para Gidi, estos compromisos representan un avance, pero el siguiente paso es que se conviertan en programas, presupuestos y políticas que tengan un impacto real en la vida de las familias.

Pérez coincidió en que contar con diagnósticos y evidencia es indispensable, pero advirtió que uno de los mayores desafíos está en llevarlos a la práctica.

No basta con replicar un programa que funcionó en Chile, Colombia o Noruega, las estrategias deben responder a las características sociales, económicas y culturales de México, así como a las necesidades de cada región.