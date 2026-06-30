Flamazo en refinería de Salina Cruz deja tres trabajadores lesionados

Durante trabajos de mantenimiento en la planta de alquilación de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, tres trabajadores resultaron lesionados con quemaduras y fueron trasladados al Hospital General de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la región del Istmo de Tehuantepec.

Los lesionados fueron identificados como Tomás Velázquez, Robelsy Santiago y José Luis Rodas, integrantes de la Sección 38 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Posteriormente, Pemex informó que, durante la ejecución de trabajos de mantenimiento en la planta de alquilación, se registró un flamazo en la bomba de fondo GA-311 B de la Torre Fraccionadora DA-304. El incidente fue controlado de inmediato conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

Como resultado, tres trabajadores presentaron quemaduras leves, por lo que fueron trasladados al Hospital General de Pemex para recibir atención médica. Su estado de salud es estable y permanecen en observación.

La empresa señaló que el incidente no ocasionó daños a la infraestructura y que la refinería continúa operando con normalidad.

El pasado 22 de junio se registró otra explosión al interior de la refinería de Salina Cruz, la cual provocó alarma entre los habitantes del municipio. De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió en una caldera generadora de vapor y en la planta catalítica, lo que obligó a realizar un paro seguro de operaciones en el complejo.

A estos incidentes se suman los derrames de hidrocarburos registrados los días 9 y 21 de junio, cuando ocurrieron cinco fugas en ductos que conectan la refinería Antonio Dovalí Jaime. Los hechos generaron inconformidad entre habitantes, pescadores, prestadores de servicios, ambientalistas y autoridades municipales.