Trabajadores reportan nuevo incidente en Dos Bocas, Tabasco

Trabajadores de la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, denunciaron un nuevo incidente ocurrido al interior del complejo de procesamiento.

De acuerdo con los primeros reportes, este miércoles alrededor de las 15:00 horas comenzó a percibirse un intenso olor a combustible en distintas áreas de la refinería.

Minutos después, una densa columna de humo negro pudo observarse desde diversos puntos de la comunidad.

Información preliminar señala que una interrupción en el suministro eléctrico habría provocado un sobrecalentamiento en el área de cogeneración, lo que derivó en un incendio en una de las chimeneas de la planta, así como la intensificación de quema de gas en el mechero. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Como medida preventiva, las actividades fueron suspendidas temporalmente mientras brigadas de emergencia atendían la situación y controlaban el incendio.

Hasta el momento, Petróleos Mexicanos (Pemex) no había emitido información oficial sobre el incidente, el cual se suma a otros eventos registrados previamente en la Refinería Olmeca desde el inicio de sus operaciones.