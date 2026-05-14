Fitch mejora calificación de Banco Multiva a ‘A+(mex)’

Fitch Ratings elevó las calificaciones de Banco Multiva de ‘A(mex)’ a ‘A+(mex)’, con Perspectiva Estable, impulsadas por el fortalecimiento de su perfil crediticio y el crecimiento sostenido de su operación.

La agencia destacó que la mejora responde a la estrategia implementada por Grupo Financiero Multiva desde 2023, basada en un enfoque altamente especializado en sectores como infraestructura, energía, agua, agronegocios, inmobiliario y financiamiento gubernamental.

Este modelo ha permitido al grupo incrementar su capacidad para originar y estructurar proyectos complejos, lo que se ha traducido en un crecimiento del balance, los ingresos y la rentabilidad por encima de niveles históricos.

Al cierre del primer trimestre de 2026, Banco Multiva reportó ingresos operativos por mil 596 millones de pesos, lo que representa un incremento de 30.6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Fitch también subrayó como factor positivo el fortalecimiento del negocio fiduciario, así como la diversificación de fuentes de ingreso y un perfil de fondeo más sólido.

La calificadora prevé que la institución mantenga una generación estable de ingresos en línea con su nuevo nivel de calificación.

Con esta mejora, Multiva consolida su posicionamiento como una institución financiera especializada, con perspectivas de crecimiento sostenido y participación en proyectos estratégicos para el desarrollo del país.