Fiscalía confirma reapertura de caso Colegio Americano del Noreste; habría otros cómplices

Luego de que la familia de la maestra Cecy, víctima mortal del ataque registrado en el Colegio Americano del Noreste, planteó la complicidad de otros estudiantes en los hechos, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que reabrieron el caso.

Así lo dio a conocer el Fiscal General de Justicia, Javier Flores Saldívar, este miércoles.

“Hubo un proyecto de inejercicio que no había sido confirmado por su servidor. A raíz de que se presentó una promoción y con el fin de ser exhaustivo en el desahogo de esa carpeta de investigación, vamos a devolverla ante el Ministerio Público para precisamente dar un servicio al asesor y a las víctimas de ese hecho”, indicó.

Mencionó que lo anterior significa que seguirán investigando conforme a las pruebas solicitadas por la defensa legal.

En lo personal alcancé a ver unos videos en los que aparecen otras personas, lo que se va a valorar en este asunto es ver qué participación pueden tener y hasta dónde puede llegar la responsabilidad de los otros compañeros”, explicó.

El ataque ocurrió el 18 de enero de 2017 en el Colegio ubicado al sur de Monterrey.

El día de los hechos un alumno identificado como Federico “N” accionó una pistola, que metió oculta a la institución educativa, en contra de su maestra y compañeros de clases.

Hace una semana el abogado que representa a la familia de la maestra Cecilia Solís, Candelario Maldonado, reveló la presunta complicidad de otros alumnos en el ataque armado.

Mencionó que cinco compañeros del salón de Federico “N” y uno más que no estudiaba en ese plantel sabían lo que iba a hacer.

Precisó que a través de exhaustivos análisis y revisiones de videos del caso, con el apoyo de peritos especialista en comunicación no verbal, lograron determinar que hubo jóvenes que se “adhirieron a la conducta criminal” el día de los sucesos.