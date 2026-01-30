La financieras Kushki y AlquimiaPay, bajo investigación de la FEMDO, FGR

El ecosistema de pagos digitales en México enfrenta un nuevo foco de atención. Documentos oficiales y denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR a las que este medio tuvo acceso, relacionadas con la firma Alquimia y con Sergio Loredo Foyo, refieren que la empresa Kushki y personas vinculadas a su operación están siendo revisadas por autoridades federales mexicanas y por instancias internacionales de control financiero.

Las investigaciones se desarrollan en la Fiscalía General de la República (FGR), particularmente en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). De acuerdo con la información consultada, el expediente se originó por denuncias en contra de Alquimia, Sergio Loredo Foyo y una red de colaboradores y empresas que presuntamente habrían facilitado operaciones financieras irregulares.

Fuentes con conocimiento del caso señalan que, además de la FEMDO, se habrían sumado líneas de análisis en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y en áreas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a nivel federal. En esas rutas se revisan posibles conductas relacionadas con lavado de dinero y evasión fiscal, con énfasis en esquemas vinculados al sector de casinos.

En la documentación revisada aparecen referencias a Kushki y a sus ejecutivos Sebastián Castro Galnares y Aron Nathan Schwarzkopf. Reportes internos citados en los materiales consultados indican que ciertas operaciones habrían generado interés por su posible relación con flujos de recursos de origen no acreditado y por el uso de estructuras corporativas que dificultarían identificar a beneficiarios finales.

Indagatorias

El caso también tendría un componente internacional. Según la información obtenida por este medio, autoridades mexicanas estarían compartiendo alertas con la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), órgano del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ante la posible existencia de operaciones transnacionales que podrían implicar riesgos bajo la normativa estadounidense de prevención de lavado de dinero.

En paralelo, la revisión se habría extendido a determinados clientes de Kushki. La razón: transacciones clasificadas como “inusuales” por sistemas de monitoreo financiero. De acuerdo con los reportes consultados, algunas operaciones carecerían de justificación económica clara y presentarían patrones similares a esquemas previamente atribuidos a Alquimia.

Un elemento relevante de las indagatorias es la estructura operativa que utilizó Alquimia y que, según los documentos revisados, habría sido absorbida o reutilizada por Kushkipara mantener operaciones con casineros y clientes de alto perfil. Las autoridades analizan si estos esquemas podrían encuadrar en conductas de lavado de dinero y evasión fiscal.

Mientras el expediente contra Alquimia y Sergio Loredo Foyo avanza en la FEMDO, fuentes consultadas anticipan que el caso podría ampliarse a una red más extensa de empresas, asociaciones y facilitadores financieros. El seguimiento, sostienen, apunta a identificar empresas fachada, beneficiarios finales y posibles mecanismos de ocultamiento utilizados para mover recursos en el sistema.

En un entorno de presión creciente contra el crimen financiero, el caso Kushki–Alquimia abre un nuevo capítulo sobre el alcance de la supervisión en el sector fintech y el uso de plataformas de pago en operaciones de alto riesgo.

*mvg*