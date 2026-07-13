Declaraciones de Ken Salazar contradicen acusaciones de la oposición: Sheinbaum

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó a las recientes declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

En este sentido, la jefa de Estado aseguró que los dichos del estadunidense contradicen los señalamientos de la oposición sobre presuntos vínculos entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el crimen organizado.

Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que aún revisa la transcripción completa de una entrevista concedida por el exdiplomático, aunque resaltó dos afirmaciones que consideró relevantes:

Salazar aseguró que no tenía indicios de que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, estuviera relacionado con actividades delictivas.

Salazar aseguró que no tenía indicios de que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, estuviera relacionado con actividades delictivas. Ni pruebas de que el gobierno de López Obrador hubiera brindado protección a algún grupo criminal.

En este contexto, la presidenta sostuvo que estas declaraciones contrastan con las acusaciones de la oposición sobre un supuesto "narco-gobierno" durante la administración pasada.

La investigación sobre el secuestro de El Mayo Zambada “era de Gertz y la FGR; nosotros cooperábamos”, dice Ken Salazar. Cuartoscuro

Persisten dudas sobre captura de El Mayo

Aunado a lo anterior, la primera presidenta del país aprovechó la tribuna para volver a tocar el tema de la captura de Ismael El Mayo Zambada, señalando que la versión de las autoridades americanas mantiene inconsistencias respecto al avión utilizado en el traslado del líder criminal, el cual fue exhibido por el FBI como parte de un museo.

La mandataria también expresó preocupación por la posibilidad de que Estados Unidos hubiera establecido un acuerdo con una facción del crimen organizado para actuar contra otra, en alusión a versiones sobre una presunta colaboración con Los Chapitos para la entrega de Zambada.

Al ser cuestionada sobre si su administración está satisfecha con las declaraciones de Salazar, Sheinbaum respondió que se trata de afirmaciones hechas por el exembajador y evitó emitir una valoración.

Asimismo, confirmó que, tras conocerse la participación del FBI en el operativo relacionado con la captura de El Mayo, el gobierno de López Obrador pausó su relación con el entonces embajador ante las dudas sobre una posible intervención estadounidense.

Finalmente, la exjefa de gobierno de la Ciudad de Mexico se refirió al episodio conocido como El Susurrador, mencionado en el libro de Salazar, y señaló que, aunque inicialmente se difundió un fragmento sobre la supuesta preocupación de López Obrador por lo que pudiera declarar Zambada, en la entrevista completa el propio exembajador reconoció que no contaba con pruebas para sustentar esa versión.