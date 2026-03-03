Filial de Pacific Avenue Capital Partners adquirirá Care.com a IAC Inc

Care.com opera tanto un marketplace de consumo a gran escala como una plataforma de beneficios corporativos. Desde 2007, más de 45 millones de personas han recurrido a Care.com para encontrar cuidado infantil, atención a mayores, cuidado de mascotas y apoyo doméstico. La compañía también colabora con más de 700 empleadores, incluidos muchos del Fortune 100, para ofrecer beneficios relacionados con el cuidado que combinan acceso a la plataforma Care.com y soluciones integrales de cuidado de respaldo prestadas en el hogar, en centros y mediante campamentos y actividades, junto con una gama más amplia de soluciones de apoyo al cuidado.

Como empresa independiente, Care.com acelerará su expansión en el segmento corporativo mientras continúa fortaleciendo su marketplace de consumo. Con la inversión y el respaldo de Pacific Avenue, la compañía avanzará con mayor rapidez en la innovación de producto, ampliará sus alianzas con empleadores y mejorará la experiencia de la plataforma para los millones de familias y cuidadores que dependen de ella.

"Estamos encantados de anunciar la transacción de Care.com, la primera inversión del Pacific Avenue Fund II. La operación encaja perfectamente con el historial de Pacific Avenue en la ejecución de escisiones corporativas para adquirir empresas líderes en el mercado. Care.com es un líder del sector con una marca basada en la confianza, una sólida reputación y un equipo directivo probado. Care.com tiene un camino claro de crecimiento como empresa independiente. Estamos entusiasmados de trabajar con Brad, Michelle y el equipo de Care.com para liberar todo el potencial de la compañía al servicio de familias, cuidadores y socios corporativos", explicó Chris Sznewajs, fundador y socio director de Pacific Avenue.

"El cuidado es fundamental para la forma en que viven las familias y operan las empresas", afirmó Brad Wilson, CEO de Care.com. "Esta alianza nos permite profundizar nuestro apoyo a familias y cuidadores, al tiempo que ampliamos las formas en que servimos a los empleadores que reconocen que el cuidado es una cuestión laboral. Iniciamos este nuevo capítulo con fortaleza, claridad y un compromiso renovado de construir la plataforma de cuidados más apreciada".

"Care.com entra en esta nueva etapa con una base rentable. Esta transacción nos posiciona para seguir invirtiendo en nuestra plataforma, ampliar nuestras alianzas con empleadores y escalar de manera eficiente manteniendo la disciplina financiera que ha fortalecido nuestro desempeño", señaló Michelle Arbov, directora financiera de Care.com.

La transacción está sujeta a las condiciones habituales de cierre y se espera que se complete en la primera mitad de 2026.

Moelis & Company LLC actuó como asesor financiero exclusivo de Pacific Avenue. Weil, Gotshal & Manges LLP actuó como asesor legal de Pacific Avenue.

KPMG LLP prestó servicios de asesoramiento contable y fiscal. J.P. Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero exclusivo de IAC y Latham & Watkins LLP fue el asesor legal de IAC.