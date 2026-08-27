FGR tiene carpeta “muy sólida” contra Fernando "N" por huachicol fiscal: Sheinbaum

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ésta afirmó que existen “datos suficientes” para sostener que el excontralmirante formaba parte de una red dedicada al contrabando y distribución de combustible.

Bajo esta premisa, la mandataria pidió que el caso se resuelva conforme a la ley, por esta razón, enfatizó que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con una carpeta de investigación “muy sólida” contra el exintegrante de la Secretaría de Marina (Semar) Fernando "N".

Desde Palacio Nacional, la jefa de Estado fue cuestionada sobre la situación jurídica de Farías Laguna, quien recientemente fue expulsado de Argentina y trasladado a México para enfrentar las acusaciones en su contra. Sheinbaum respondió que espera que el proceso avance conforme a derecho y que finalmente haya justicia.

Hay suficientes datos para conocer que esta persona tenía una red que permitía la distribución de combustible que venía como contrabando principalmente de los Estados Unidos”, afirmó.

Fernando “N”, excontralmirante mexicano acusado de contrabando de hidrocarburos, fue expulsado de Argentina y trasladado al penal de El Altiplano. Especial

Investigación no surgió recientemente

Sheinbaum explicó que la investigación de la FGR no surgió recientemente, sino que se trata de una indagatoria que lleva tiempo y que se fortaleció a partir de distintas denuncias relacionadas con integrantes de la Secretaría de Marina.

De acuerdo con la primera presidenta del país, una de las líneas de investigación se relacionó con una denuncia presentada por el entonces titular de la Secretaría de Marina y posteriormente con otra denuncia presentada por la actual administración de esa dependencia.

A ello se sumó el aseguramiento de un buque en Tampico, que transportaba combustible y que presuntamente pretendía ingresar al país declarando que llevaba una sustancia distinta. “Quería contrabandear combustible”, señaló Sheinbaum al explicar el origen de parte de las indagatorias.

La jefa del Ejecutivo enfatizó que el caso no se limita a exintegrantes de la Marina, pues las investigaciones también alcanzan a empresarios y otras personas presuntamente vinculadas con la red de contrabando de combustible. Algunas de ellas ya fueron detenidas y, en otros casos, se han solicitado procedimientos de extradición desde Estados Unidos.