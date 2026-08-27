Enfrentamiento y quema de vehículos desata pánico en Pedernales, Tacámbaro

Un enfrentamiento presuntamente entre civiles armados generó un clima de tensión y alarma en la localidad de Pedernales, perteneciente al municipio de Tacámbaro, Michoacán. Durante las últimas horas, los habitantes han reportado fuertes detonaciones de arma de fuego y bloqueos con vehículos incendiados.

De acuerdo con los testimonios preliminares de los residentes, la tranquilidad de la comunidad se vio interrumpida por ráfagas de grueso calibre. A la par del intercambio de disparos, se documentó la quema de al menos un camión, el cual fue utilizado para bloquear vialidades, una táctica comúnmente empleada para impedir el acceso de las autoridades.

"No salgan de sus casas": las alertas vecinales

Ante el riesgo inminente, la propia ciudadanía tomó la iniciativa de protegerse. A través de grupos de WhatsApp y redes sociales, los vecinos comenzaron a difundir mensajes de emergencia solicitando la intervención inmediata de los cuerpos de seguridad.

En estos mismos canales, circulan llamados urgentes para que los pobladores extremen precauciones. Las recomendaciones principales son:

Evitar salir de los domicilios.

No circular por las calles del centro de la localidad.

Evitar transitar por las carreteras aledañas a Pedernales a menos que sea estrictamente necesario.

Despliegue de seguridad y espera del reporte oficial

Tras las múltiples llamadas de auxilio, elementos de distintas corporaciones de seguridad se han trasladado a Pedernales. Actualmente, se mantiene un fuerte operativo en la localidad y sus alrededores con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población civil.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial. Se espera que en las próximas horas se brinde un informe detallado que confirme el saldo de este episodio de violencia, incluyendo posibles personas lesionadas, detenidos y el recuento total de los daños materiales.