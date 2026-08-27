Vinculan a proceso a Fernando 'N' por huachicol fiscal

El ex servidor publico Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso este jueves bajo acusaciones de delincuencia organizada por su posible participación en una organización criminal dedicada al contrabando, ocultamiento, distribución y dispersión ilegal de combustibles, en el caso conocido como "huachicol fiscal".

Durante la continuación de la audiencia celebrada esta mañana, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega determinó que existen los elementos suficientes para iniciar el proceso penal en su contra y le dictó además la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que Farías Laguna seguirá internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el penal del Altiplano.

La resolución se dictó durante la continuación de la audiencia inicial, luego de que la defensa del ex servidor publico solicitó la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica del imputado.

Fernando Farías Laguna fue capturado el pasado 23 de abril en Argentina, como resultado de una Ficha Roja emitida por Interpol a petición de la FGR. La alerta internacional se tramitó después de que autoridades mexicanas obtuvieron una orden de aprehensión en su contra.

Tras concluir el procedimiento de expulsión del territorio argentino, el exfuncionario fue trasladado a México en una aeronave de la Secretaría de Marina. Llegó el viernes pasado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), acompañado por agentes ministeriales de la FGR.

Posteriormente fue llevado al penal del Altiplano y puesto a disposición del juez que ordenó su captura tras ser señalado de participar en redes de contrabando y robo de combustible a gran escala.

Hasta el momento, la autoridad judicial no ha dado a conocer el plazo exacto que se otorgará para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual tanto la Fiscalía como la defensa podrán aportar pruebas adicionales.

Tras conocerse el fallo de la jueza Ramírez de la Vega, la defensa legal de Farías Laguna —encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta— cuenta con un plazo legal de cinco días para apelar la resolución. Además, el equipo jurídico mantiene abierta la posibilidad de interponer juicios de amparo como recursos adicionales para intentar revertir la prisión preventiva de su cliente.