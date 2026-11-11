FGR asegura predio rural en Durango tras denuncia por tala y daño forestal

Un inmueble donde se cometían afectaciones forestales fue cateado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que se recibiera una denuncia en Durango.

La dependencia federal informó que, a través de la Ventanilla Única de Atención (VUA), se recibió una denuncia anónima en la que se alertaba que, en un inmueble ubicado en el predio rural de la comunidad El Arenal, en la capital del estado, se habían observado afectaciones al medio ambiente.

El agente del Ministerio Público de la Federación inició la investigación por la probable comisión del delito establecido en el artículo 418, fracción II, del Código Penal Federal, relativo a quien corte, arranque, derribe o tale uno o varios árboles. Por ello, se ejecutó la diligencia de inspección, con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM).

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional delimitaron el perímetro para que se ejecutara la diligencia judicial.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron el predio forestal, donde se encontraban 187 árboles, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad, instancia que continúa