FGR procesa a “El Chivo”, líder de sicarios de La Línea

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Armando Maldonado Lozoya, alias “El Chivo”, “El Informante”, “Mandis” y “El señor de los Cuernos”, señalado como líder de sicarios de la organización criminal “La Línea” en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el imputado es investigado por su probable responsabilidad en delincuencia organizada con la finalidad de cometer los delitos de tráfico de personas y contra la salud.

Maldonado Lozoya, quien se encontraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados en El Paso, Texas, enfrentará el proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez.

Durante la audiencia inicial, el juez de control determinó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

El caso forma parte de las acciones desarrolladas por la FEMDO entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, periodo en el que consiguió nueve sentencias condenatorias y la vinculación a proceso de 38 personas.

En esa misma semana, autoridades federales ejecutaron órdenes de cateo en 27 inmuebles distribuidos en ocho entidades del país. Como resultado de esas diligencias fueron detenidas 11 personas, entre ellas cuatro por secuestro agravado, dos por delincuencia organizada relacionada con extorsión y otras dos por delincuencia organizada vinculada con delitos contra la salud.

La Fiscalía reportó además la captura en flagrancia de 18 personas. Cinco son investigadas por posibles delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cuatro por secuestro agravado y seis por infracciones a la legislación federal en materia de armas.

En paralelo, agentes del Ministerio Público Federal abrieron 18 investigaciones relacionadas con delincuencia organizada, trata de personas, narcóticos, armas de fuego y explosivos, así como delitos en materia de hidrocarburos.

Dentro de las operaciones realizadas durante ese periodo también fue localizado en Tamazula, Durango, un centro clandestino de procesamiento. El sitio fue descubierto durante recorridos terrestres efectuados en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

Las autoridades destruyeron las instalaciones y más de mil litros de diversas sustancias químicas, además de equipo y herramientas presuntamente utilizados en el lugar.

Los operativos contaron con la participación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La FGR precisó que las personas imputadas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria dictada por una autoridad judicial competente.