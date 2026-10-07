Diputados aprueban en lo general la "Ley Antimemes"

La llamada “Ley Antimemes” encendió San Lázaro: entre acusaciones de censura, reclamos por la libertad de expresión y un pleito por el “volumen” de los micrófonos, la oposición confrontó a Morena justo cuando los diputados oficialistas se preparaban para celebrar los 15 años de su movimiento.

Luego de más de cinco horas de discusión, la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor fue aprobada en lo general, con 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención, mientras continúa la discusión en lo particular, en medio de la confrontación entre Morena y sus opositores.

Al arranque de la sesión, el primer dardo salió del PAN; la diputada Kenia López Rabadán acusó al oficialismo de intentar construir una “pinza” contra la libertad de expresión, mediante sanciones económicas y mecanismos que, advirtió, podrían provocar el retiro preventivo de contenidos.

No a la censura, no a su ley mordaza digital (…) Si no tienen los pantalones para perseguir a los delincuentes, no vengan a querer perseguir a los ciudadanos libres”, lanzó.

La panista sostuvo que el problema no son los memes, sino el riesgo de que se utilice la legislación para silenciar críticas al gobierno.

Apagando el Internet no se apagarán las críticas, bajando los contenidos no desaparecerán los problemas de la nación, silenciando a las voces críticas no borrarán su corrupción”, afirmó al presentar una moción para retirar el proyecto, que fue desechado por la mayoría morenista.

Movimiento Ciudadano y el PRI también intentaron detener el avance del dictamen. El coordinador tricolor, Rubén Moreira, advirtió que contiene un error grave y pidió suspender la discusión para abrir un espacio de diálogo antes de llevarlo a votación. También fueron rechazadas por la mayoría.

En defensa, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, rechazó que exista una “Ley Antimemes” y acusó a la oposición de distorsionar el contenido del dictamen.

No sigan echando mentiras (…) las cosas son muy precisas. Si no han leído la iniciativa, los invito a que la lean; no hay violación. El tema antimemes es falso, no se está hablando de eso”, sentenció Sandoval.

No estamos imponiendo una mordaza”, insistió por su parte la morenista Claudia Selene Ávila Flores.

México ya no está para silencios ni censura. México está para respuestas, resultados y justicia”, reclamó desde Tribuna, priista Ariana del Rocío Rejón Lara afirmó que un meme puede ser una broma, pero también una herramienta para cuestionar al poder.

El choque abandonó la tribuna y se trasladó a las curules, donde, en tono irónico, el diputado de Morena, Arturo Ávila, pidió a la Mesa Directiva revisar “el volumen de los micrófonos”.

“Si le molestan las verdades que hoy estamos diciendo ante este pleno, más le debería molestar ser cómplice de este narcogobierno, de sus narcojuniors, porque eso está destruyendo al país y las y los mexicanos estamos hasta la madre de este gobierno de cínicos y corruptos”, respondió la priista.

El coordinador panista, Elías Lixa, intervino y les echó a perder la intención de festejo a los morenistas. Lixa cuestionó que se pretendiera regular el volumen de una intervención mientras desde las filas de Morena se escuchaban chiflidos.

Usted siga chiflando, eso lo revela a usted en su educación. Yo continúo para quienes tengan, sobre todo, algún tipo de prisa en acelerar esta sesión; no vaya a ser que tengan baile programado y se queden vestidos y alborotados”, ironizó.

Ello, porque este miércoles Morena festeja los 15 años de la fundación del movimiento, en el Auditorio Nacional.

Elías Lixa acusó que la oposición había respetado a la Presidencia de la Mesa Directiva y pidió que los debates se desarrollaran con respeto, pero advirtió que no aceptarían intentos de censura.

Luego de la votación en lo general, intervino en Tribuna el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. Ricardo Monreal recriminó a la oposición la falta de palabra, y les recordó que los grupos parlamentarios habían acordado un mecanismo para reducir el número de oradores y evitar que la sesión se extendiera durante horas.

Monreal reconoció que había pedido una cortesía a las demás bancadas para que los legisladores de Morena pudieran participar en el aniversario del movimiento, en el Auditorio Nacional.

Estuvieron de acuerdo, lo admito, y era un gesto de cortesía que yo les pedía intentáramos que este día, en la discusión del único dictamen, pudiéramos ser liberados en la asamblea para asistir a este evento para nosotros histórico, 15 años”.

Sin embargo, dijo que, al romperse el pacto, los morenistas, deberían seguir el festejo de lejos.

Ya son las 4 de la tarde, no nos va a dar tiempo de llegar; vamos a ver el mensaje por video o televisión (…) Tenemos la obligación de estar aquí. Vamos a celebrar trabajando por México”, expresó.

Además, hizo una precisión que buscó poner orden en la discusión; la llamada “ley antimemes” no era el dictamen que estaba siendo discutido en ese momento, y señaló que la discusión se desvió incluso poniendo sobre la mesa problemas de agua en Jalisco.

No hay problema, vamos a aguantar porque es un dictamen trascendente para la vida de la República. No vamos a ir a ninguna parte hasta que terminemos la discusión, punto por punto, del dictamen que estamos llevando a cabo”, dijo.

Feliz cumpleaños, muchos días de estos. Ya vino su coordinador a decirles que se pongan a trabajar”, lanzó Gildardo Pérez Gabino, de Movimiento Ciudadano.

“Ahorita les vamos a traer su pastel, para festejarlos, Alfonso Vidales”, de MC, quien dijo que nadie cuestiona proteger a los creadores de contenido. Dijo que lo que está en juego es el problema de esta reforma no es que busque proteger los derechos, el problema es “el poder que pretenden crear para hacerlo”. Mientras, continúa el debate intenso en la Cámara Baja.