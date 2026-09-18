FGR mantiene diálogo con colectivos de búsqueda

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que mantiene abiertos los canales de comunicación con organizaciones y colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas, con el propósito de acompañar a las familias, colaborar en las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de los casos dentro de sus atribuciones legales.

A través de un comunicado de prensa, la dependencia destacó que como parte de estas acciones, el pasado 9 de septiembre, personal especializado de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada atendió a integrantes del colectivo Buscando Cuerpos A.C. y a su representante, quienes se encontraban acompañados por familiares en el exterior de las instalaciones de la institución, en la Ciudad de México.

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La reunión se realizó por instrucciones de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos. Durante el encuentro, las familias expusieron sus inquietudes sobre las investigaciones a cargo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, así como respecto de los procesos de búsqueda relacionados con carpetas abiertas en sus entidades de origen.

A solicitud de los familiares, la FGR gestionó una reunión con representantes de la fiscalía michoacana para revisar cada uno de los expedientes. Sin embargo, por causas ajenas a la institución federal, los integrantes del colectivo no acudieron a la cita.

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La Fiscalía señaló que reconoce la complejidad emocional que acompaña este tipo de procedimientos y aseguró que el encuentro podrá efectuarse cuando las familias lo consideren conveniente.

Además del acompañamiento técnico y jurídico, la institución realizó la toma de muestras genéticas y emprendió gestiones para incorporar los casos al programa “¿Has visto a…?”. También coordinó la entrega de alimentos, medicamentos y atención médica, conforme a las necesidades planteadas.

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En estas labores participaron la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

La FGR precisó que la mayoría de los casos de desaparición señalados corresponde al fuero común, por lo que su investigación recae inicialmente en las fiscalías estatales. La dependencia federal únicamente puede atraerlos cuando se cumplen los supuestos específicos establecidos en la ley.

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No obstante, afirmó que mantiene una coordinación permanente con las autoridades locales para fortalecer las indagatorias y las acciones de búsqueda, además de respaldar a las familias durante estos procesos.

Finalmente, la FGR reiteró su disposición para continuar el diálogo con los colectivos, brindar la atención que corresponda y trabajar con las instituciones competentes, con las necesidades y los derechos de las víctimas como prioridad.