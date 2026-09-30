FGR investiga muerte de bebés en Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente

La Fiscalía General de la República investiga la muerte de tres bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco, “relacionados con infecciones por Klebsiella pneumoniae y Candida albicans, informaron la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por ser una investigación en curso que involucra a menores de edad, por el momento no es posible hacer públicos mayores detalles”, aclararon.

Al lamentar “profundamente” el fallecimiento de los recién nacidos y expresar su “solidaridad con sus familias”, las dependencias reportaron que “los brotes identificados fueron notificados a las autoridades sanitarias estatales y federales, y se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica y control de infecciones”.

Actualmente, detallaron en un comunicado conjunto, “un equipo nacional de especialistas realiza una revisión de integral de la unidad, con la participación de expertos externos”, la cual incluye análisis clínico y epidemiológico de cada caso, estudios de laboratorio de microorganismo identificados para determinar su posible origen”.

El IMSS y la Secretaría de Salud remarcaron que su prioridad es “esclarecer plenamente lo ocurrido” y garantizaron que se informará oportunamente sobre los avances de la investigación “que puedan hacerse públicos”.

El martes, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que la investigación por la muerte de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango continúa abierta.

En la conferencia de prensa mañanera, Robledo precisó que las investigaciones médica, legal y laboral permanecen en curso y advirtió que “no se pueden adelantar conclusiones” mientras no concluyan los análisis correspondientes.

Los cinco recién nacidos murieron entre el 15 y el 19 de septiembre. De acuerdo con los avances dados a conocer por el IMSS, tres de los recién nacidos murieron el 15 de septiembre, uno más el 18 y el quinto el 19.

Los estudios epidemiológicos confirmaron la presencia de Klebsiella pneumoniae en cuatro de los cinco bebés que murieron. Sin embargo, la coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, Adriana Toríz Saldaña, ha subrayado que este hallazgo no permite establecer todavía una relación causal entre la bacteria y cada uno de los fallecimientos.