FGR investiga asalto a personal de Cepropie; recuperan equipo robado

La oficina de la Fiscalía General de la República (FGR) en San Luis Potosí confirmó que el domingo 25 de enero inició una carpeta de investigación por el asalto y robo de equipo a personal del Centro de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), de la Secretaría de Gobernación.

La fiscalía federal de la entidad detalló que, en su denuncia, los afectados explicaron que fueron abordados por personas armadas en el momento que circulaban en un tramo carretero de San Luis Potosí, en donde se les despojó de su equipo de grabación.

Se indicó que el martes 27 de este mes personal de la Guardia Nacional informó que se logró la recuperación del equipo robado, el que fue encontrado abandonado en un paraje de Guadalcázar, en la misma entidad, en un punto ubicado a 28 kilómetros del lugar del robo.

El equipo de trabajo de Cepropie realizó labores de transmisión de los eventos en los que participó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su gira del fin de semana, que incluyó los estados de Puebla, Veracruz y Tamaulipas.

La Presidencia de la República no ha realizado pronunciamientos sobre el asalto cometido en contra de los trabajadores de Gobernación.

Por su parte, J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de SLP, aclaró que las víctimas no están relacionadas con la avanzada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: “Pues digo, la verdad es que como cualquier otro hecho, insisto, no se trató de ninguna avanzada de la Presidenta, eso fue un hecho por supuesto que no nos gustaría que pase, pero fue un robo a personas que transitaban”.

El suceso motivó el despliegue de un operativo especial de seguridad pública en las mencionadas localidades, zonas donde se registran con frecuencia robos a transportistas comerciales y a automovilistas particulares.

A pesar del reforzamiento del patrullaje anunciado por las autoridades, hasta el momento no se reporta la detención de ningún responsable.

cva