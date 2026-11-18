Con el propósito de fortalecer la transparencia proactiva y facilitar el escrutinio ciudadano, la Fiscalía General de la República (FGR) suscribió un convenio de colaboración con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para adherirse de forma voluntaria a la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, un repositorio que concentra cerca de 10 mil bases de datos, recibe un promedio de 30 mil visitas semanales y registra un acumulado de 4.5 millones de usuarios. Mediante este acuerdo, la institución procuradora de justicia difundirá información sobre sus actividades sustantivas bajo estándares nacionales e internacionales, en formatos reutilizables e interactivos que no requerirán descarga ni software especializado para su consulta.

Durante el acto protocolario, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, enfatizó la relevancia de rendir cuentas a la sociedad sin vulnerar el sigilo legal de las investigaciones: “Nuestro trabajo es para la gente, la gente tiene que saber qué hacemos, cómo lo hacemos, en cuánto tiempo lo hacemos, siempre respetando los límites que nos obliga la naturaleza de nuestro trabajo”. Asimismo, precisó que la autonomía constitucional de la dependencia no implica aislamiento institucional, pues “la coordinación es obligada, sería una irresponsabilidad no hacerlo”.

Por su parte, el titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, destacó que el portal a su cargo constituye el sistema de datos abiertos gubernamental más grande de América Latina y comprometió capacitación y acompañamiento técnico para garantizar la calidad y actualización periódica de los registros de la Fiscalía. “Cuenten con la Agencia como un espacio de colaboración, pues la autonomía no lo impide”, expresó el funcionario al respaldar la apertura de información pública.

En la firma participaron por la FGR Claudia Luengas Escudero, Efrén Rodríguez González y Julio César Bonilla Gutiérrez, mientras que por la ATDT asistieron Jessica Zarkin Notni, Israel Balbuena Guadarrama y Daniel Jesús Sánchez Kelly.