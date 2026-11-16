Durante un cateo realizado en la colonia Rivera de Zula, en Ocotlán, Jalisco, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron 18 vehículos, cargadores, cartuchos, equipo táctico, algunos de los cuales tenían las siglas del CJNG, correspondientes al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El órgano autónomo informó que el cateo fue resultado del inició una investigación, en días pasados, por la posible comisión del delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo, tras un aviso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

De acuerdo con las investigaciones, el personal militar encontró cartuchos fuera del inmueble, desde el exterior, también se alcanzaban a ver vehículos sin placas, cargadores y equipo táctico.

La FGR aseguró 18 vehículos

En seguimiento a este reporte, la FGR recibió de la Defensa el informe policial y los indicios, además de que se elaboraron dictámenes de fotografía, criminalística, balística e ingeniería.

Con estos elementos, se solicitó a la autoridad judicial una orden para seguir con las investigaciones, obteniendo la autorización para que la Policía Federal Ministerial (PFM) y personal pericial ejecutaran el cateo.

En el operativo se contó con el apoyo de la Guardia Nacional, bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco.

El órgano autónomo indicó que se continuará con la investigación para identificar a los posibles responsables, y en su caso, formular imputación.