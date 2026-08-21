Cercan red de huachicol; Farías va a El Altiplano

Fernando Farías Laguna fue trasladado desde Argentina directamente al penal de El Altiplano, en el Estado de México, por su vinculación con una red de contrabando de combustible.

Las investigaciones relacionadas con la red de contrabandistas de la cual formaba parte Farías Laguna han arrojado evidencias para que la Fiscalía General de la República (FGR) prepare más órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados legales, socios y enlaces relacionados con el esquema de distribución ilegal de combustibles, informó Ernestina Godoy Ramos, titular del órgano autónomo.

Señaló que las indagatorias han derivado en la detención de 16 personas, entre ellos 12 exservidores públicos y dijo que el seguimiento de esta estructura permitió identificar operaciones en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.

Con los aseguramientos vinculados a la investigación —que incluyen millones de litros de hidrocarburo, así como 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles— se provocó una afectación superior a 340 millones de pesos a la organización, detalló la funcionaria.

Captura de Fernando Farías desata cacería por huachicol

La expulsión de Fernando Farías por parte del gobierno de Argentina marcó ayer un punto de inflexión en los esfuerzos de México por contener el negocio millonario del huachicol fiscal.

El exfuncionario, considerado una de las figuras principales en la trama de corrupción que tocó a la Secretaría de Marina (Semar), se dirigía ayer a la prisión de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, bajo la custodia de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) a bordo de un avión Gulfstream G450, matrícula AMT-205.

Si bien desde el pasado 23 de abril, que fue detenido en Buenos Aires bajo una ficha roja de la Interpol, había luchado por no ser deportado de Argentina e incluso solicitó asilo por razones humanitarias, el trabajo conjunto con las autoridades mexicanas, logró su expulsión y pronta detención.

La salida del exfuncionario —que causó baja del servicio activo de la Armada de Mexico, el pasado 15 de abril, por haber sido declarado prófugo de la justicia militar— se habría logrado gracias a que el gobierno mexicano desistió de su proceso de extradición, que solicitó en mayo pasado, acción que dio paso a que el gobierno argentino aceptara la expulsión de Farias, quien entró a ese país de forma irregular con un pasaporte de Guatemala.

Apenas el pasado 2 de septiembre, detuvieron por el mismo caso a su hermano Manuel Farías, que causó baja de la Armada de México el 18 de diciembre de 2025, por no poder continuar con sus obligaciones navales por causas no imputables a la institución.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la investigación tuvo su origen en alertas emitidas por la propia Semar en 2024, en la que se describía una sofisticada operación logística en la que buques cisterna descargaban millones de litros de hidrocarburos en los puertos de Tampico y Ensenada, declarando falsamente el producto ante el fisco como aceites o aditivos impuestos.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó que “como resultado de las indagatorias de la Fiscalía y la coordinación permanente con el Gabinete de Seguridad del gobierno de México, además de Fernando (Farías), han sido detenidas y presentadas ante las autoridades judiciales 15 personas más, entre ellos 12 exservidores públicos”.

Godoy enfatizó que la captura y traslado no representa el cierre de la investigación, ya que ahora se preparan para aprehender a más personas involucradas en el trasiego ilegal del combustible.

“La FGR mantiene abiertas las pesquisas para determinar quiénes financiaron las operaciones, qué empresas fueron utilizadas para movilizar el combustible, quiénes participaron en la manipulación de los procedimientos aduaneros y cuál fue el destino de los recursos generados por la comercialización ilegal”, aseguró.

Además, aclaró que las nuevas órdenes de aprehensión apuntan ahora hacia el componente empresarial y financiero de la estructura, además de los exfuncionarios que habrían utilizado sus cargos para facilitar el ingreso del combustible.

Destacó que “el Ministerio Público Federal ha obtenido elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra personas identificadas como accionistas, apoderados legales, socios y enlaces de las compañías investigadas, con operaciones desplegadas en seis entidades del país.

Investigaciones judiciales previas documentaron solicitudes de captura contra 23 personas relacionadas con esta estructura”. Godoy detalló que personal de la Fiscalía viajó al país sudamericano para concretar su traslado a territorio mexicano.

Una vez en territorio nacional, Farías quedará a disposición del juez de control que ordenó su captura y deberá enfrentar los cargos en su contra.

La operación contó con la coordinación de la FGR, la Semar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), además de la colaboración de autoridades argentinas y estadunidenses.

MODUS OPERANDI

La fiscal general destacó también que la investigación permitió reconstruir un esquema diseñado para ocultar la verdadera naturaleza de los cargamentos desde su ingreso a territorio nacional.

Godoy explicó que la organización utilizaba buques tanque que llegaban a puertos mexicanos, principalmente Tampico, Tamaulipas, y Ensenada, Baja California, cargados con hidrocarburos.

“Sin embargo, ante las autoridades aduaneras el producto era declarado como “aceites” o “aditivos”, mercancías sujetas a un tratamiento fiscal diferente. Con esta maniobra, los responsables habrían evitado el pago de impuestos correspondiente a la importación de combustibles”.

La FGR detectó pedimentos y revisiones presuntamente manipulados, alteraciones en los volúmenes reportados, muestras modificadas y descargas simuladas. Dentro de esa cadena también fueron identificados agentes aduanales que habrían facilitado las operaciones.

“Una vez superados los controles de ingreso, el combustible era cargado en autotanques y pipas para comenzar su dispersión por diferentes puntos del territorio nacional”, explicó.

Luego de esto, empresas legalmente constituidas eran utilizadas para transportar el hidrocarburo y posteriormente colocarlo en estaciones de servicio como destino final. Algunas también habrían servido para mover o lavar los recursos obtenidos con las operaciones ilícitas.

La fiscal señaló que el seguimiento de esta estructura permitió identificar operaciones en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México, además de extender las investigaciones hacia otros puntos relacionados con la distribución.

“Las indagatorias adquirieron otra dimensión en marzo de 2025, después del aseguramiento de un buque en Altamira, Tamaulipas, relacionado con el ingreso de millones de litros de combustible”, afirmó.

Posteriormente, el Gabinete de Seguridad detectó una operación con características similares en Ensenada, Baja California, donde un segundo buque habría sido utilizado para introducir al país cerca de 8 millones de litros de hidrocarburos.

Eso permitió a las autoridades comenzar a conectar empresas, operadores, servidores públicos, documentación aduanera y rutas para trasladar el producto.

GOLPE ECONÓMICO

Godoy destacó que, únicamente por los aseguramientos, se provocó una afectación superior a 340 millones de pesos.

Además del hidrocarburo, las autoridades aseguraron 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles relacionados con las operaciones investigadas.