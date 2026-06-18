Fenómeno de 'El Niño' avanza rápido en el Pacífico; prevén sequías e inundaciones

Las condiciones del fenómeno de El Niño ya se registran en el Océano Pacífico Ecuatorial y el pronóstico es que tendrá una evolución rápida, fortaleciéndose durante los próximos meses, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Destacó que se prevé que el fenómeno persista y se intensifique hacia el invierno del hemisferio norte. Existe 63 por ciento de probabilidad de que alcance la categoría de "muy fuerte" entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

"El Niño es la fase cálida del patrón climático conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), la cual se caracteriza por un calentamiento anómalo de las temperaturas de la superficie del mar en el Océano Pacífico Ecuatorial Central y Oriental, acoplado a cambios en la circulación atmosférica, como el debilitamiento de los vientos alisios.

"Históricamente, estos episodios se presentan en intervalos de dos a siete años y pueden alcanzar una duración de hasta 18 meses", indicó.

El SMN subrayó que, a nivel global, El Niño tiene la capacidad de modificar significativamente los patrones de lluvia y temperatura, aumentando el riesgo de fenómenos extremos como olas de calor, sequías severas e inundaciones.

"En México, los efectos de El Niño sobre la temperatura también dependen de la época del año. Durante la temporada de invierno, el fenómeno suele favorecer temperaturas por debajo del promedio en gran parte del centro y norte del país, mientras que durante la primavera y el verano puede propiciar anomalías cálidas, particularmente cuando se combina con condiciones de déficit de humedad", explicó.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que los impactos asociados a El Niño no son uniformes y varían dependiendo de la región y la época del año.

Manifestó que esta condición aumenta la probabilidad de que el fenómeno de la canícula "extienda su señal", convirtiéndose en un periodo de disminución de lluvia anormalmente prolongado.

"Por otro lado, El Niño favorece una mayor actividad de ciclones tropicales en el Pacífico (con trayectorias que suelen alejarse de las costas) y una reducción de estos sistemas en el Golfo de México y el Mar Caribe.

"En contraste, durante la temporada de invierno El Niño históricamente incrementa las lluvias en el noroeste, noreste y la península de Yucatán, al mismo tiempo que favorece un aumento en la frecuencia de frentes fríos", detalló.

El SMN agregó que durante la primavera El Niño favorece la intensificación de anomalías cálidas de temperatura y un déficit de humedad, condiciones que impactan directamente en la ocurrencia y severidad de incendios forestales.