Canícula 2026 en México, ¿viene el calor más extremo de la década por El Niño?

La canícula 2026, un periodo caracterizado por intenso calor y disminución significativa de lluvias, está próxima a llegar a México, sin embargo, los pronósticos apuntan a que habrá un cambio significativo este año por el fenómeno de ‘El Niño’.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ‘El Niño’ ya comenzó a consolidarse en el Pacífico y se espera que alcance niveles fuertes hacia finales de este año.

Ese fenómeno natural ocurre cuando una parte del océano Pacífico se calienta más de lo habitual y ese cambio puede alterar el clima en diferentes lugares del mundo. En México, puede provocar cambios en las lluvias y favorecer periodos con temperaturas más altas de lo normal, aunque sus efectos no siempre son iguales y dependen de otros factores del clima.

Para este 2026, especialistas pronostican una versión extrema del fenómeno, por lo que ha recibido el término de ‘Niño Godzilla’.

Canícula 2026 en México con calor extremo por ‘El Niño’

Canícula 2026 en México. Especial

Aunque la canícula es un fenómeno que ocurre cada año, las proyecciones para este año apuntan a un escenario más severo debido a la influencia de ‘El Niño’, cuyos efectos podrían extenderse incluso hasta 2027.

Con la alteración de los patrones de lluvia y temperatura en México, ‘El Niño’ favorecerá condiciones formación altera los patrones de lluvia y temperatura en México, favoreciendo condiciones más secas en el centro y norte del país durante el verano.

Con ‘El Niño’ activo, la canícula será más intensa y estará acompañada de una disminución de lluvias.

Según los pronósticos, la combinación entre la canícula y ‘El Niño’ podrían generar:

Más de 40 días con condiciones de calor extremo.

Temperaturas superiores a 35 grados Celsius en amplias regiones.

Registros por arriba de 45 grados en algunas zonas del país.

Mayor radiación solar y cielos despejados.

Menor cantidad de lluvias durante buena parte del verano.

¿Cuándo empieza la canícula?

Canícula 2026 en México. Especial

El SMN indica que este fenómeno suele aparecer semanas después del solsticio de verano y afecta principalmente a diversas regiones del país entre julio y agosto.

Para este año, 2026, los pronósticos prevén que sus efectos comiencen a sentirse de forma más generalizada a partir de la segunda semana de julio.

No obstante, especialistas aclaran que no existe una fecha exacta para su inicio ni una duración uniforme en todas las entidades, por lo que sus efectos pueden variar dependiendo de la región.

Estados con más calor

Canícula 2026 en México. Especial

Por la combinación de la canícula y ‘El Niño’, algunas regiones podrían resentir con mayor intensidad la disminución de precipitaciones y el aumento de temperaturas.

De acuerdo con el SMN, los estados con más calor serán:

Campeche

Colima

Chiapas

Oaxaca

Guerrero

Michoacán

Nuevo León

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

En estas entidades se esperan sequías más prolongadas, temperaturas por encima de los 35 °C y mayor riesgo para la agricultura y el abastecimiento de agua.