¡Feliz Día Papá! Sheinbaum obsequiará viajes para visitar el sureste del país

Para festejar a los papás en su día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que obsequiará a los padres que cumplan años el 21 de junio seis viajes dobles al sureste que incluye viaje a través de Mexicana de Aviación, recorrido en el Tren Maya y hospedaje en los hoteles del Mundo Maya.

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Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la Jefa del Ejecutivo dio a conocer esta sorpresa como parte de la estrategia La Gran Escapada 2026, en la que se ofrecen descuentos y promociones para impulsar el turismo en el país en la página: lagranescapada.com.mx.

“Hoy a las 2 de la tarde los papás que cumplan años el 21 de junio pueden tener un boleto redondo con su pareja para ir a la península, viajan en Mexicana, utilizan el Tren Maya y descansan en alguno de los hoteles del Mundo Maya para cualquier día de aquí a diciembre. Ese es el anuncio del día de hoy, estamos muy felices”, informó.

Deben registrarse

La Secretaría de Turismo indicó que, para participar, aquellos papás que cumplan años este 21 de junio, deberán visitar, este viernes a las 14:00 horas, la página de la Secretaría de Turismo en Instagram (@sectur_mx), donde aparecerá un registro para poder ser uno de los seis ganadores.

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En su intervención, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que La Gran Escapada es una oportunidad para aumentar la derrama económica en las regiones a través de 114 mil experiencias, lo que representa un 5% más que en 2025.

La funcionaria federal indicó que, se cuenta con 6 mil 577 establecimientos turísticos registrados, lo que significa un crecimiento del 12.7% respecto a la edición del año pasado. Puntualizó que las promociones, ofertas y descuentos estarán disponibles hasta el 21 de junio.

día del padre

Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), indicó que se estima que La Gran Escapada de este año tenga una derrama de 44 mil millones de pesos, equivalente a 5% más que en 2025 donde se registraron 40 mil millones de pesos.

El titular de CONCANACO SERVYTUR expuso que se ofrecen descuentos de un promedio de 35%, facilidades de pago, meses sin intereses en hospedaje, transporte aéreo y terrestre, paquetes turísticos, actividades recreativas, experiencias gastronómicas, recorridos y turismo natural.